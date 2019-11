Las PAH exigen a los alcaldes que medien cuando los bancos niegan alquiler social

Paquita Ersilia Saimbaña tiene una orden de desahucio para el 20 de enero de 2019. Enferma de cáncer, con un marido con un grado del 66 % reconocido de discapacidad y dos hijas, de 19 y 28 años, el único ingreso que entra en su casa son los 900 euros de su pensión. Busca y busca un piso de alquiler «que pueda pagar» y ni en su pueblo (Burjassot) ni en ningún otro lo encuentra. De entrada, los particulares y las inmobiliarias le piden una nómina de 1.500 euros y un contrato de trabajo. No tiene ni lo uno ni lo otro y al cobrar 900 euros queda fuera de cualquier circuito posible de ayudas. A su lado, otra mujer (que prefiere permanecer en el anonimato) también busca vivienda. Con cuatro hijos a cargo, su red familiar no puede ayudarla por más tiempo aunque su historia merece un tratamiento aparte. Juan Lorenzo Talavera falleció hace 10 días. Hoy (por ayer) empezaba su juicio por desahucio. La familia espera la autopsia para saber si se quitó la vida o murió por un infarto. Y es que el hombre, de 56 años, vivía solo desde que falleciera su madre un año antes. Deprimido, sin ingresos y con una orden de desahucio la situación era insostenible.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica de forma periódica los desahucios que se ejecutan. Pero detrás de cada cifra hay una familia que se queda sin hogar. Con menores y sin ellos. Mayores y jóvenes. Con discapacidad o sin ella. El denominador común es la pobreza, la imposibilidad de pagar una hipoteca o un alquiler a precio de mercado. Y una vez fuera del circuito les resulta imposble regresar de nuevo.

Desde las 32 Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la Comunitat Valenciana atienden cada día casos y más casos. Urgen un plan de emergencia habitacional. Los de este reportaje son de la PAH Burjassot pero hay similares en toda la autonomía. Tener trabajo, pensión o ingresos no es garantía de poder pagar la hipoteca o el alquiler y desde las plataformas ya no saben cómo parar un drama que va en aumento. Por ello, han iniciado una ronda de contactos con los ayuntamientos valencianos y con la Conselleria de Vivienda para «que sean las autoridades quienes exijan a los bancos que cobren un alquiler social, que medien entre la entidad bancaria y el usuario porque al vecino nadie del banco se le pone al teléfono ni le atiende. Pero un concejal es otra cosa, un alcalde es diferente porque los ayuntamientos trabajan con las entidades bancarias y necesitamos su compromiso y que presionen a las entidades que se niegan a tramitar alquileres sociales porque buscan que el piso esté vacío para hacer negocio. Está claro que el cambio debe realizarse en Madrid y que el nuevo Gobierno debe mover ficha ya», explican.



Por el rescate a la banca

Las PAH de València y Burjassot protagonizaron ayer una acción en defensa de algunos vecinos afectados por la falta de vivienda en Burjassot para exigir que «los pisos que tiene la banca se expropien o se les obligue a aceptar un alquiler social en compensación por los 45.000 millones de euros del rescate a la banca que no van a devolver. Tienen pisos vacíos y nosotros tenemos vecinos sin vivienda. Ni casas sin gente, ni gente sin casa, por favor».

Los ayuntamientos valencianos, al igual que la propia Generalitat, reconocen que no tienen pisos sociales disponibles para una lista de espera que supera las 14.000 personas. Las posibles soluciones son a 20 años vista y desde las PAH afirman que urge «regular el precio de la vivienda ya, porque las familias no pueden destinar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda y hacer uso de las viviendas vacías de banco porque ahí está la posible solución ante los desahucios que no cesan y generan más miseria. No podemos tolerar ni un desalojo más».

La EVha (Entitat Valenciana d'Habitatge) tiene un número aproximado de 14.000 viviendas a precio por debajo de mercado, de las cuales 12.676 viviendas son del parque público de la Generalitat (denominadas viviendas sociales). De ellas, 6.781 están en alquiler social y 1.367 viviendas son propiedad o adscritas a EVha (1.071 están en alquiler asequible).