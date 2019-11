Primera unanimidad en las Corts para eliminar los "errores" con Barberá y Pajín

El Parlamento más fragmentado y tenso no impide unanimidades. Seis meses después de constituirse las Corts ha llegado la primera de esta décima legislatura. Es, no obstante, una situación irreal, porque no parte de un consenso de criterios, sino de una simple coincidencia de intereses.

Todos los grupos, incluido el de Vox, votaron a favor ayer de la proposición de ley para modificar la norma de designación de senadores territoriales. Fueron 89 votos favorables y cero abstenciones. El cambio, más allá de argumentos diversos, viene motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017. Ni la revovación de senadores, como se incluyó a propuesta de Podemos después de que el Tribunal Supremo llamara a declarar a la entonces senadora Rita Barberá, ni las comparecencias y rendiciones de cuentas de estos (el examen de valencianía que se impuso para cerrar la puerta a la exministra Leire Pajín) se ajustaban a la ley, dictaminó.

Eso subrayó ayer el síndic socialista, Manolo Mata, al hablar de los errores con la exalcaldesa de València y la exsecretaria de Organización del PSOE. «Ya te lo decía yo». Así comenzó su alocución en el pleno, recordando su discrepancia con la llamada «ley Pajín» y con la posterior reforma impulsada por Podemos para poder revocar a Barberá en 2016. En este último caso, los socialistas la apoyaron. «La voté por lealtad, pero me parecía una aberración jurídica», dijo Mata, que se enfrentó ya en su día al socio morado por esta propuesta.

Mientras, los portavoces de Compromís y Unides Podem incidieron en la otra cuestión que se modifica: asegurar la continuidad de los senadores territoriales en el caso de que haya coincidencia de elecciones autonómicas y generales. Es lo que pasó este año y provocó un vacío de los representantes valencianos en la Cámara Alta. Esa es la «distorsión» que se pretende evitar también con el cambio legal.

Fran Ferri y Naiara Davó pusieron énfasis en esta circunstancia en la necesidad de una reforma territorial del Senado.

Mientras, los representantes de PP, Ciudadanos y Vox hicieron hincapié en los elementos tumbados por el Constitucional. José María Llanos (Vox) censuró la revocación de senadores «por apetencia» y Alfredo Castelló (PP) calificó de «persecución política» y «burla a la democracia» lo que se hizo en 2016 con Barberá. «Un atentado y un asesinato a la Constitución», llegó a decir.

Mamen Peris (Ciudadanos) se felicitó especialmente por el apoyo de Vox: «Es muy español respetar al Tribunal Constitucional».

El debate dio lugar a un cruce de reproches entre Llanos, líder de la formación de ultraderecha, y Mata. El primero denunció que en las Corts «hay cinta, cordón sanitario o intencionalidad de hacer bullying a Vox», porque no se les ofreció firmar la proposición de ley.

El número dos del PSPV replicó después que «ni cordón ni bullying», pero que él no les llevará a firmar una resolución que tenga que ver con el sistema representativo, «porque se lo quieren cargar». «Todo el respeto y cortesía para sus electores, pero jamás para sus posiciones políticas», zanjó.

En pasillos, Isabel Bonig (PP) dijo que no es partidaria de cordones sanitarios en democracia y por ello no los va aplicar «contra nadie». «Si quieren ponerlos a Vox, también a Podemos».