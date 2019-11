Empresas a la caza de talento joven en la UPV

De lo más conceptual a lo más práctico, una actividad en tres fases a la que se tienen que enfrentar los estudiantes. La primera, una toma de contacto con un tema de actualidad, a lo que sigue un concurso de preguntas y respuestas. Todo, antes de la parte más práctica en la que tienen que plantear la robotización de un proceso.

En la recta final de los estudios, lo que empieza a rondar por la cabeza es lo que vendrá después. El futuro laboral preocupa a gran cantidad de estudiantes que salen cada año de las universidades, y ante ello la respuesta es acompañar a los jóvenes en el proceso y ofrecer oportunidades.

En la Universitat Politècnica de València (UPV) son conscientes de la importancia de potenciar la empleabilidad y colocación de los alumnos en las empresas, algo que muestran ya por quinto año con la jornada Quédate 2019. En este evento, cien alumnos de últimos cursos de la UPV, en grupos de diez, trabajan a pleno rendimiento mientras responsables de veinticinco grandes empresas observan cómo se desenvuelven en unas actividades donde ponen a prueba sus capacidades técnicas. Cada año, con una temática diferente que se elige en base a la actualidad, y que en esta edición se ha plasmado en la transformación digital.

Los jóvenes son elegidos a través de un proceso de selección «largo y riguroso», asegura Guillermina Tormo, directora del Área de Empleo y Emprendimiento de la UPV. «Las 411 personas que se apuntaron para participar nos pasan su currículum y se evalúa no solo el expediente académico, sino todas las actividades extracurriculares que les aportan competencias para desenvolverse en el mercado laboral. Los 100 alumnos que salen son los que dan a conocer su talento a las empresas», explica Tormo sobre cómo se seleccionó a los participantes.

Enrique Serrano es estudiante del máster en Ingeniería Aeroespacial y es uno de esos cien afortunados. «Me he apuntado para ver cómo es el mercado. Llevamos toda la vida estudiando y no tocamos la empresa, y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados», dice sobre las razones que le han llevado a participar de la jornada. Para Germán Nogués, uno de los participantes de este año y estudiante también de Ingeniería Aeronáutica, «'Quédate' supone una oportunidad para adquirir práctica en procesos de selección y entrar en contacto con importantes multinacionales a las que no podríamos acceder sin estos programas».

Según Óscar Miralles, director de división de Cegos, la empresa de recursos humanos que se encarga de la coordinación de este tipo de actividades, el evento «permite poner en contacto a las empresas con los alumnos». Grandes firmas de carácter nacional e internacional como Airbus, Amazon o Acciona, buscan profesionales entre los alumnos y participan en estas jornadas en las que, según Tomo, el interés no es solamente de los alumnos, que se ven motivados a participar para poder tener presencia y contactos con el mundo empresarial que podrá dibujar su futuro. «También las empresas tienen un gran interés en esta jornada, ya que el sector tecnológico, en constante renovación y desarrollo, está falto de talento y las compañías vienen a la universidad a buscarlo entre los alumnos más brillantes».



La llave de la contratación

Como ejemplo de la importancia de estos eventos para el mundo empresarial, José Antonio Redondo, gerente de relaciones laborales de Ford, afirma que han «participado en 'Quédate' desde su primera edición, en la que contratamos a varios jóvenes, entre ellos una ingeniera que hoy ocupa la gerencia de ingeniería en nuestra planta de motores. Es un interesante programa que nos permite incorporar talento juvenil a nuestras plantillas veteranas, lo que nos ha proporcionado unos magníficos resultados».

De hecho, para la Politécnica, los resultados son más que satisfactorios. En este sentido, «el año pasado el programa dejó más de un 70 % de empleabilidad, lo que significa que setenta alumnos y alumnas participantes acabaron en alguna de las empresas observadoras», celebra Tormo. El destino de estudiantes con competencias transversales que son las llaves de una puerta que se abre al futuro.