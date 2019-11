Roberto García gana el premio de fotografía de la British Ecological Society

Roberto García Roa, investigador postdoctoral en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València, ha sido galardonado con el primer premio (Overall Winner) del concurso de fotografía anual que convoca la British Ecological Society, el Capturing Ecology.

La fotografía "Waiting" ha sido con la que ha recibido el galardón de campeón absoluto, aunque durante los últimos cinco años, García Roa ha recibido otros premios, tanto el absoluto (2015) como en diferentes categorías, según ha informado la UV en un comunicado.

Esta imagen muestra a una boa arborícola adulta de Madagascar (Sanzinia madascariensis), una de las especies de serpiente más grandes de la isla. Un reptil no venenoso que cada vez es más complicado de encontrar, sobre todo grandes ejemplares y en zonas periurbanas, debido a la deforestación y a la caza furtiva.

"El uso de una iluminación externa roja me permitió crear un entorno dramático como metáfora del contexto incierto al que estas icónicas serpientes se enfrentan en su día a día. Desafortunadamente, también encontré otros ejemplares de esta especie que habían sido tristemente atropelladas en carreteras cercanas", ha explicado el galardonado.

El presidente de la British Ecological Society (BES), Richard Bardgett, ha comentado que "esta deslumbrante imagen no solo captura la belleza de la boa arborícola malgache, que es endémica de la isla de Madagascar, sino también su vulnerabilidad, especialmente a la caza y al fuego. Es una imagen notable y merecedora de ganar".

El científico y fotógrafo García Roa ha obtenido en los últimos años diferentes galardones, tanto nacionales como internacionales, provenientes de prestigiosas sociedades científicas y naturalistas, valoran desde la UV.

Con su trabajo como fotógrafo, García Roa trata de crear lazos entre la sociedad y el mundo natural. Además, considera que la ciencia y la fotografía son dos herramientas que unidas pueden ser muy efectivas para crear conciencia de lo maravilloso del mundo en el que vivimos, y de la imperiosa necesidad que tenemos de protegerlo.

Al premio de ganador absoluto (Overall Winner) se le han de sumar los galardones obtenidos en la categoría Dynamic Ecosystems, en la que se ha de demostrar la interacción entre diferentes especies dentro de un ecosistema, y en Up Close and Personal, donde se ha de mostrar la complejidad de la naturaleza utilizando una aproximación macro.

Las imágenes ganadoras se podrán ver en la conferencia anual de la sociedad en Belfast en el mes de diciembre, que reunirá a 1.200 especialistas en Ecología de más de 40 países. También se exhibirán en una exposición gratuita en el Museo del Ulster desde el 11 de febrero de 2020