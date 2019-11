Vivienda insta a Burjassot a buscarle un "hogar temporal" a una mujer y sus cuatro hijos

La Conselleria de Vivienda no va a dejar a K. V. en la calle. La mujer, cuya historia contó ayer este diario, es la imagen viva de la vulnerabilidad triple M: mujer, migrante y madre sola. Tiene cuatro hijos, carece de ingresos y vive con sus pequeños en una pequeña habitación del piso que su sobrina tiene en alquiler. La red familiar les ha dado cobertura durante tres años. Sin embargo, mañana domingo la mujer debe abandonar la humilde habitación.

Por ello, la directora general de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda, Lorena Sanz, no lo ha dudado ni un momento y le ha pedido al Ayuntamiento de Burjassot que busque una «solución habitacional temporal» para esta mujer y sus cuatro hijos (de 15, 13, 6 y 2 años) mientras la Entitat valenciana d'habitatge i sòl (EVha) consigue una vivienda social para esta familia en situación de extrema vulnerabilidad.

«La solicitud de vivienda de K.V. entró el pasado 22 de noviembre y no hemos tenido margen de maniobra porquer la realidad es que no hay pisos disponibles. Pero este es un problema de las Administraciones públicas y no de los particulares. Las Administraciones lo debemos asumir como un problema conjunto más allá de quien tiene que hacer qué. Yo llevo cuatro meses en la Administración pública y la conselleria de Vivienda es nueva. Y para mí y para esta conselleria es prioritario evitar cualquier desahucio y más si hay menores de por medio. El objetivo es ubicar a la familia en la propia localidad o en la misma poblacion para no sacar a los niños que ya están escolarizados. Hay que mirar las ayudas que ha pedido la mujer y ver en qué situación se encuentra su expediente de la Renta Valenciana de Inclusión porque es clave en su situación», explicó Sanz a este diario.

La directora general Lorena Sanz medió directamente para buscar una solución habitacional a K. V. y sus hijos. Y es que, aunque la red de albergues y centros de acogida es autonómica y pertenece a la Generalitat Valenciana son los Servicios Sociales de los ayuntamientos quienes deben tramitar la solicitud de la plaza. Sin embargo, lo que en teoría parece sencillo, en la práctica no lo es. Las gestiones duraron hasta avanzada la tarde de ayer. El ayuntamiento de Burjassot le ofreció a K. V. la gestión de una plaza en un albergue, aunque de forma inminente, para mañana domingo que es el día D, la mujer podrá ir a un hostal de la localidad durante unos días para no verse viviendo en la calle con cuatro menores.