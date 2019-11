Varias familias valencianas viajan al Sahara pese a las advertencias del Gobierno

Entre ayer y hoy, 73 personas; 58 procedentes de València y 15 de Alicante, volarán hacia la región argelina de Tinduf, pese a la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de no visitar los campamentos de refugiados del Sahara por «el riesgo inminente de atentado yihadista». Una recomendación, que desde el movimiento valenciano de ayuda al pueblo saharaui consideran «motivada por una cuestión política y no por una decisión lógica» según su portavoz, Lourdes Crespo.

El grupo de personas de la Comunitat que parte hacia Tinduf está formado por las familias de los niños y niñas acogidas en verano a través del programa Vacaciones en Paz y por cooperantes de varias ONG. La expedición permanecerá en los campamentos de refugiados saharauis donde residen alrededor de 25.000 personas hasta el día 9 de diciembre.

El delegado saharaui para Valencia, Habibulah Mohamed, aseguró ayer sobre las advertencias de Asuntos Exteriores que «no existe ningún riesgo para la seguridad y tampoco han visto ninguna amenaza ni Naciones Unidas, ni Argelia, ni el Gobierno saharaui». Añadió que «el Gobierno debería haberse reunido con los responsables de seguridad de la región de Naciones Unidas que aseguraron que no hay peligro antes de haber hecho pública su postura».

«Pensamos que son unas declaraciones precipitadas e injustificadas, porque la situación en la zona no es distinta a la de hace un més, sino que es exactamente igual», lamentó Crespo. «Lamentamos que [el Gobierno]no se haya puesto en contacto con Argelia, que niega la amenaza terrorista, para contrastar la información».

El Ejecutivo afirmó que tenía constancia a través de servicios de inteligencia extranjeros de que se podía producir «de forma inminente un grave atentado en Tinduf contra ciudadanos españoles que estén o puedan visitar la zona». El Ministerio de Exteriores alertó de la «creciente inestabilidad» en el norte de Mali y la actividad de grupos terroristas en la región, por lo que desaconsejó los desplazamientos a la zona.

Desde el movimiento valenciano en solidaridad con el pueblo saharaui niegan que Mali sea una razón de inestabilidad para el campamento. «De Mali hasta los campos de refugiados de Tinduf hay 400 kilómetros y varias fronteras de por medio. Es cierto que la zona es inestable desde que se provocaron las guerras, pero la alerta no es mucho más grave ahora», explicó Crespo.

Desde la plataforma remarcaron su voluntad de mantener el viaje. «El mismo día en el que se celebró la conferencia internacional que reunía a los países que apoyan al territorio saharaui, el presidente Pedro Sánchez se reunía con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí. Lo que está haciendo Marruecos es lo que lleva haciendo 44 años; intentar que nadie pueda visitar los campamentos para que nadie vea lo que allí sucede».

Para el movimiento valenciano de ayuda al pueblo saharaui, la situación en los campos de refugiados es insostenible. «Las personas que viven allí no tienen nada, si las familias españolas no vamos a visitarlas y sin la ayuda internacional no podrán ni siquiera sobrevivir. La gente de los campos están en una situación realmente complicada, están viendo que cada vez las ayudas externas son menores y la comunidad internacional no hace nada. Hay bastante desidia. No ven ninguna solución tras 44 años luchando pacíficamente», añadió Crespo.

«No nos creemos esta maniobra del Gobierno para invisibilizar el problema de los refugiados y por eso mantenemos el viaje tal y como estaba planeado». Así de contundente se expresaba ayer en el aeropuerto alicantino, poco antes de embarcar, Ángela Carrillo, quien insistía en que «nuestro viaje humanitario se mantiene tal cual, no ha cambiado nada, ya que no es la primera vez que nos encontramos con esta situación, que pensamos que obedece a amenazas de Marruecos al Gobierno español, con el fin de que no demos visibilidad a los refugiados saharauis», informa José A. Mas.

Pese a estas impresiones la expedición no viajó completa. Sí que se da el caso de varios cooperantes que han preferido retrasar su viaje a los campamentos, atendiendo al consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata del grupo de pediatras que estaba organizando la asociación Dar Al Karama. Su presidente, Luis García, explicó que «nosotros somos un grupo con varias médicas que iban a realizar seguimiento al tratamiento de varios niños enfermos, y sí que hemos tenido en consideración la advertencia».