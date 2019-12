La batalla interna pasa factura y ningún valenciano entra en la gestora de Cs

El peso de Ciudadanos de la Comunitat Valenciana en Madrid es cero. Ningún cargo valenciano formará parte de la gestora elegida ayer que pilotará el partido hasta la asamblea general del 15 de marzo que elegirá, salvo sorpresa, a Inés Arrimadas como lideresa.

Ningún representante del entorno de Cantó ni de los críticos con el síndic en las Corts está representado en una gestora donde hay mucho peso de la anterior dirección de Albert Rivera, diez de 16, y donde tiene especial presencia el bloque de dirigentes catalán y madrileño.

Las familias valencianas llevan semanas enzarzadas en una batalla interna, después de que el síndic reclamara dimisiones tras el batacazo electoral. Asistentes valencianos al encuentro de ayer no encontraban explicación a la ausencia de valencianos y mostraron su extrañeza y malestar, cuando la Comunitat Valenciana aporta dos de los diez diputados de Cs en el Congreso. Admiten que la delegación valenciana no sale bien parada, algo que puede deberse a los conflictos internos, aunque apuntan que se trata de una gestora y que el momento decisivo será la nueva dirección que pueda conformar Arrimadas en marzo.

La reunión se celebró a puerta cerrada y fuentes cercanas a Cantó no aclararon si el síndic pidió los cambios y dimisiones entre cargos valencianos que había prometido. Sin embargo, el portavoz autonómico, Fernando Giner, aseguró que la reunión de ayer se centró en la aprobación de la gestora. Ese fue el único tema tratado y que la posible reestructuración del partido no estaba en el orden del día. Respecto a la ausencia de valencianos, Giner aseguró que le hubiera gustado, pero que en la ejecutiva permanente ya no había valencianos por lo que ha habido una continuidad. Cantó no hizo declaraciones, pero en redes sociales solo alabó la presencia en la gestora del actual número dos, José Manuel Villegas, su principal valedor en Madrid.

La portavoz de la recién elegida gestora, Melisa Rodríguez,justificó el continuismo en la composición de este órgano para asegurar una «transición ordenada» hasta las primarias. «Nos dejaremos la piel para hacer esa transición y dar la voz a los afiliados», afirmó. De los 16 integrantes de la gestora, diez estaban ya en el Comité Permanente que formó Rivera: José Manuel Villegas como secretario general, Fran Hervías (Organización), Carlos Cuadrado (Finanzas), José María Espejo-Saavedra (Acción Institucional), Marina Bravo (Programas), Melisa Rodríguez (portavoz y Juventud), Begoña Villacís (Política Local), Ignacio Aguado (Política Autonómica), Marta Rivera (Relaciones Institucionales) y Miguel Gutiérrez (Formación). Solo hay dos caras nuevas, que son el presidente, García Bofill, y el secretario jurídico, Andrés Betancor.