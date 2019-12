Emergencias pone en alerta a los conductores por el temporal de mañana

La borrasca que llegará este lunes a la Comunitat Valenciana ha llevado a Emergencias a pedir precaución a los conductores ante el "temporal" y a aconsejar que se circule por carreteras principales o autovías y a velocidad moderada, que no se cruce por puentes cuya resistencia ofrezca dudas y a que no se cruce por barrancos o tramos de vía inundados, entre otros.



Además insisten en que los conductores eviten los pasos subterráneos puesto que "la fuerza del agua puede arrastrarte".



???? A partir de demà la circulació per carretera es veurà afectada per un #TemporalMediterrani. Si has de desplaçar-te en vehicle, recorda algunes normes bàsiques per a reduir el risc #Consells112CV pic.twitter.com/tju9cbL3En