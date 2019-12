Crisis en Verds: Grezzi comunica su intención de darse de baja del partido

Crisis en Verds Equo. El concejal de Movilidad y portavoz de Verds Equo, Giuseppe Grezzi, ha abierto una crisis en el partido al comunicar su intención de darse de baja de la formación, una decisión que se produce después de que durante una reunión de la ejecutiva del partido hace unos días no conseguiera que el órgano de dirección avalara su propuesta de organizar un congreso extraordinario.

Diversas fuentes consultadas por este diario han confirmado que días después Grezzi indicó a sus compañeros a través del grupo de whatsapp que se iba. De hecho, llegó a salirse de los citados grupos. Esta situación ha abierto un interrogante sobre el futuro de la formación que precisamente ha salido reforzada en la asamblea de Equo celebrada este fin de semana en Madrid.

Giussepe negó a este diario este fin de semana que hubiera problemas internos en el partido y de momento mantiene silencio sobre si su anuncio será o no definitivo. Grezzi no tiene intención de que su baja del partido signifique abandonar su acta de concejal, aunque evidentemente lo invalidaría para seguir como portavoz del partido.

Por lo pronto Grezzi, el principal referente institucional verde, no estuvo en la asamblea federal celebrada en Madrid.