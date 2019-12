UGT denuncia los incumplimientos en el contrato de las ambulancias

Ambulancias que figuran como activas, pero que realmente no cuentan con personal para salir; el técnico en emergencias sanitarias de esa unidad haciendo labores de coordinador; contratados en prácticas que van solos en Transportes No Asistidos (TNA) o empresas que no abonan a sus trabajadores el Salario Mínimo Interprofesional. Ésta es la situación en la que se encuentra el sector de las ambulancias en la Comunitat Valenciana, según denuncia la Unión General de Trabajadores (UGT) del País Valencià.

Es por ello que desde el sindicato han solicitado una reunión urgente con el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, «con el fin de aclarar su postura y solucionar estas situaciones que se están dando con este contrato de transporte sanitario», según informaron fuentes de UGT.

Según sostienen, «las empresas de la UTE Ayuda SL vienen incumpliendo reiteradamente el contrato de la licitación del transporte sanitario, tanto en las unidades y servicios como en las obligaciones laborales a las que por ley están sometidos».

Asimismo consideran «incomprensible» que la Conselleria de Sanidad y Salud Pública no compareciera a la mediación en el TAL (tribunal de arbitraje laboral) el pasado 27 de noviembre, en la que era codemandada, como prestataria del servicio, junto a dos empresas, por incumplimiento, del Decreto 1462/2018, sobre regulación del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 900 euros a los contratos en prácticas, ya que además tampoco abonaban el del 2018, situado en 735 euros.

Igualmente desde UGT se insiste en que también se incumple la regulación que establece que los contratados en prácticas no pueden ir solos en las ambulancias, solo cabría su contratación en las unidades de Soporte Vital Básico, que van dos técnicos en emergencias sanitarias, «pero las empresas los colocan en las TNA en solitario incumpliendo la norma».



Retrasos por falta de unidades

Por otra parte, afirman que «se esconden ambulancias por ahorrar costes» y que no se está cumpliendo con la licitación «faltando unidades en determinados departamentos, hasta el punto de reconocer Ambulancias Ayuda SL en sede judicial, que mueve las ambulancias por toda la provincia, cuando la licitación establece lotes por departamento, con número y clasificación de tipo de ambulancias».

Así concluyen que la conselleria no recibe la prestación del servicio por la que se ha contratado, «lo que repercute en los usuarios debido a los retrasos por falta de unidades», aseguran desde el sindicato.