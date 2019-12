Soledad no elegida, la lacra que persigue a las personas con discapacidad

Viven en soledad y lanzan un SOS en el Día internaiconal y Europeo de las Perosnas con Dicapaidad. Porque viven encerrados en una casa sin ascensor; porque se tuvieron que dejar su barrio y amistades porque su vivenda no estaba adpatada; porque viven aislados de las conversaciones o sin información accesible; porque no encunetran trabajo o no pueden trabajar; porque nadie cuenta con ellos; porque dependen de otros para las actividades diarias; porque sufren acoso escolar; porque renuncian al ocio, a la cultura y al deporte; porque la gente no sabe relacionarse con quien es diferente; porque, porque, porque... Los porqués se acumulan cuando se trata de explicar la soledad no deseada en la que vive una parte muy importante del colectivo de las personas con diversidad funcional.

Y es que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad asegura que según los estudios sociológicos disponibles, «más de un 20 % de las personas con discapacidad viven solas y un 38 % de estas personas viven en soledad no deseada. El 74 % de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres. La miseria relacional –la ausencia de vínculos y relaciones sociales intensas– es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La soledad no querida es un fenómeno en crecimiento, con un alto coste humano, social y sanitario, que ha de ser objeto transversal de acción de las políticas públicas, presentes y futuras», aseguran desde el Cermi.

Por ello, reclaman la «movilización pública» para «mitigar el plan estatal del asilamiento social que devasta a las personas don discapacidad» a través de iniciativas como «dotar de accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios; Medidas vigorosas para disminuir la inactividad y el desempleo; Prestaciones y servicios suficientes que promuevan la autonomía personal y potencien el desarrollo de una vida independiente; impulso de campañas de toma de conciencia; Contar con programas de apoyo y acompañamiento a familias de personas con discapacidad; Puesta en práctica real de iniciativas y programas de prevención de las situaciones de abuso y acoso escolar; Despliegue de programas activos dirigidos a personas con discapacidad; y establecimiento de soluciones que apliquen la transformación digital al acompañamiento y empoderamiento de las personas mayores con discapacidad, con un enfoque colaborativo intergeneracional», entre otros.



Hoy, en les Corts Valencianes

Por otra parte, hoy, en las Corts Valencianes, se realizarán diferentes actos entre las 10 y las 13 horas con varias intervenciones y bloques para abordar la disfobia y los delitos de odio y la cultura inclusiva, entre otros aspectos que siguen siendo asuntos pendientes para el colectivo.