La generación que se ha formado con la ley Wert cae en matemáticas y ciencias

Las alumnas y alumnos valencianos tienen las competencias básicas de matemáticas y ciencias, y sacan de nota un suficiente. Esta es, en líneas generales, una de las conclusiones que se extrae del Informe PISA 2018, cuyos datos se hicieron públicos ayer y de los que no salen demasiado bien paradas ni la Comunitat Valenciana –que sigue en la cola y no remonta– ni España.



Este es el segundo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que el alumnado valenciano participa de forma diferenciada, después de hacerlo en 2015 y, por primera vez, se muestran los resultados de los estudiantes que ya han cursado parte de la Primaria bajo el paraguas de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que, con polémica, aprobó el popular José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación.





Diferencias norte-sur

«Estamos estabilizados cerca de la media»

En matemáticas, la Comunitat Valenciana pierde 12 puntos y cae dos posiciones, lo que la sitúa en el cuarto puesto del final de la lista de autonomías, con una puntuación de 473 sobre 1.000. Como en el caso de matemáticas, el resultado del área de ciencias es negativo, pues se pierden 16 puntos, y se caen tres posiciones, hasta la cuarta por la cola de toda España, con 478 puntos.En ambos casos, la Comunitat Valenciana no alcanza la media estatal, que se queda en un 481 y un 483, respectivamente, aunque se acerca a los 500 puntos. Asimismo, estas cifras suponen un ligero retroceso frente a los datos de PISA 2015, publicados en 2016. Si bien sobre 1.000 puntos esta caída solo supone alrededor de un 1 % menos, en posiciones la variación es mayor: se pierden dos puestos en el caso de matemáticas –solo están por detrás Extremadura y Andalucía– y tres en el de ciencias, por delante de Canarias, Andalucía y Extremadura, además de las dos ciudades autónomas en ambos casos.Por niveles, la autonomía valenciana se coloca con estos datos en el segundo que marca PISA, el referido al «umbral básico de competencias» –como Hungría, EE UU, Italia o Islandia– aunque las cifras detallan que la valenciana es una de las comunidades con los niveles más bajos de variación, lo que quiere decir que no hay grandes diferencias entre el alumnado más aventajado y aquel con más dificultades en el aprendizaje; un punto positivo.De los 1.000 centros educativos y 35.000 estudiantes que fueron examinados en España (casi un 6 % de la muestra internacional), la Comunitat Valenciana aportó 53 centros públicos y concertados y 1.753 alumnos. Los exámenes, de unas dos horas de duración, se realizaron entre el 1 de abril y el 4 de junio de 2018, y fueron completados por adolescentes de 15 años que en su mayoría cursaban 4º de ESO, aunque también pueden ser seleccionados aleatoriamente aunque estén en otro nivel (como es el caso de los alumnos repetidores, uno de cada tres en las aulas valencianas).El estudio, presentado ayer, se realizó en 2017-18 por lo que, si se echa la vista atrás, se trata de aquellos que fueron escolares de Primaria cuando se empezó a aplicar la ley Wert y se aprobó el decreto de recortes de 2012; en concreto, la mayoría estaban en 5 º de Primaria. El aumento de las ratios, la caída del profesorado contratado y otros recortes pueden ser una de las causas de este estancamiento, lo que también explicaría el empeoramiento generalizado de los datos medios de España.De hecho, la OCDE destaca que, de entre los 79 países analizados, los directores de los centros españoles son los que, de promedio, más han declarado «haber tenido reducciones de personal y material». Así lo afirmaron uno de cada dos (el 49 %) respecto al 34 % de la media de la OCDE.Por comunidades autónomas, se ven diferencias entre los estudiantes del norte y el sur de España. Navarra logra los mejores resultados en matemáticas, con 503 puntos –aunque pierde 15– y se sitúa por encima de la media estatal y de la de la OCDE, seguida de Castilla y León, Cantabria y Euskadi. Por el otro lado, Galicia marca el camino en ciencias, con 501 puntos pero perdiendo 18, seguida de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Aragón.La publicación de PISA 2018 en España ha quedado un poco descafeinada al no publicarse los datos de comprensión lectora, la competencia principal de 2018. Hace unas semanas, la OCDE anunció que se aplazaban tras detectar «anomalías» y respuestas «inverosímiles». Este indicador era, precisamente, en el que destacaba el alumnado valenciano, que en 2016 se situaba por encima de la media.En el ámbito internacional, de los países de la OCDE encabeza la clasificación de matemáticas Japón con 527 puntos y Estonia la de Ciencias, con 530.Onofre Monzó, Presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) considera que los datos de PISA reflejan «una caída que no es real». Explica que las bajadas de menos de 40 o 50 puntos no son «significativas» al incluirse en una puntuación total de 1.000, en el que conseguir alrededor de los 500 es estar en la media. Por eso, afirma que en la Comunitat Valenciana, a pesar de perder hasta tres posiciones, «estamos estabilizados cerca de la media y en esa tónica».Por otro lado, apunta que si se quieren mejorar los resultados, ya que «lo razonable sería estar por encima de la media de la OCDE», «tendremos que cambiar cosas, como han hecho Singapur y otros países, que se han ceñido al marco teórico del sistema de la OCDE». Asegura que, aunque la resolución de problemas sí forma parte de los currículos en España, en las aulas no se resuelven problemas como los que plantea PISA. «Se hace lo mismo desde hace 20 o 30 años, como en Selectividad », dice.