Mónica Oltra rechaza actuar contra el centro del monitor culpable de abusos

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, avaló ayer la actuación del centro de acogida de menores de València en el caso de abusos sexuales continuados a una niña de 14 años por el que un educador, exmarido de Oltra, ha sido condenado a cinco años de prisión y diez de inhabilitación. La consellera distinguió el comportamiento de este «hogar» de menores, de gestión privada, del de Segorbe, que derivó en una polémica política y denuncias judiciales aún vivas.

El de València, a diferencia del otro, dijo, «sí que reacciona, pone en marcha el protocolo, abre una investigación y aparta al trabajador mientras tanto, y avisa a la conselleria, que envía a una persona para evaluar la situación». «Ante el resultado de esta evaluación se decide que, en principio, no habrá más actuaciones».

Añadió que cuando Fiscalía y el órgano directivo de la conselleria conocieron los hechos se derivó a la niña a la Fundación Espill, especializada en abusos sexuales, y «el resultado es el mismo que en las dos intervenciones anteriores». Y luego, concluyó, «ya está toda la parte judicial».

Así, salvo no haber puesto los hechos en comunicación de la Fiscalía (para lo que Igualdad dictó una instrucción posterior a todas las instituciones), la actuación del centro fue ajustada, en opinión de la vicepresidenta.

Al respecto, la sentencia, difundida el pasado lunes, cuestiona que la directora del centro y la psicóloga de la conselleria no preguntaran a la menor por los abusos en las entrevistas con ella y no informaran a la Fiscalía.

Oltra negó una doble vara de medir entre este caso y el de Segorbe, donde el centro pactó con el educador acusado «despedirlo sin indemnización a cambio de no denunciarlo ni de informar a la Fiscalía y a la conselleria». El empleado fue absuelto con posterioridad.



El PP desmiente sus datos

La consellera, que rechazó responsabilidades políticas, replicó a la petición del PP de una comisión de investigación sobre menores. Ella está disponible para dar explicaciones en las Corts, dijo, pero acusó al PP de que «hace meses» que no ha pedido su comparecencia ni ha presentado interpelaciones. Los populares aseguraron después que han pedido dos comparecencias por menores y una interpelación desde junio.

Oltra, que ha señalado que no ha tenido acceso a la sentencia sino solo a lo que de ella se ha publicado, también se ha pronunciado a la petición del PP de que explique por qué la Abogacía de la Generalitat no se ha personado en este caso y sí en otros como Segorbe.



Criterio técnico

En ese sentido, ha señalado que ante una sentencia "se reúnen y lo primero que se escucha es el criterio técnico". A partir de ahí, "se adopta una decisión muy basada en el criterio técnico, como en este caso, en el que

Oltra ha comentado cuando en el pasado la Conselleria, dirigida por el PP, recurría las sentencias que le condenaban por no cumplir con la Ley de Dependencia "sí que hubo una decisión política de retirar esos recursos porque "entendimos que teníamos que cumplir con nuestra obligación". "Pero de normal, y en esta etapa desde luego, sobre todo se basan en criterios técnicos", ha comentado.

Asimismo, ha considerado correcta "en principio" la actuación de la dirección del centro "salvo la cuestión de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores". A raíz de ahí, ha apuntado que se dictó una instrucción a todos los centros recordando que la legislación establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscalía con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.

