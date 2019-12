La PAH exige al Consell un protocolo ante la emergencia habitacional

A K. V. el tiempo en el hostal se le agota. El pasado domingo salió de la habitación que ocupaba junto a sus cuatro hijos tras denunciar en Levante-EMV que la familia se quedaba en situación de calle si la Administración no actuaba al respecto. La Conselleria de Vivienda tomó cartas en el asunto e instó al Ayuntamiento de Burjassot a ofrecerle una «solución habitacional temporal» mientras la Generalitat Valencianaconsigue para esta familia una vivienda social que, a día de hoy, no está disponible. Las negociaciones constaron lo suyo y K.V. solo tiene asegurada plaza en un hostal para ella y sus cuatro menores a cargo hasta mañana jueves.

La emergencia habitacional es un problema que implica a varias consellerias y Administraciones. Por ello, desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat para exigirle al president Ximo Puig que se implique en un problema que «va a más».



Reunión a tres bandas

El president, Ximo Puig, estaba ayer de viaje. Sin embargo, tres representantes de las tres consellerias implicadas (Presidencia, Igualdad y Vivienda) recibieron a miembros de la PAH y tomaron nota de sus propuestas. Y es que desde la PAH piden, de entrada, un protocolo ante la emergencia habitacional «porque no hay coordinación entre las consellerias y los ayuntamientos. En el caso de K.V. se ha visto claramente y lo que necesitamos es que, ante un desahucio y una emergencia habitacional todo el mundo sepa qué debe hacer. Quien gestiona qué recursos. Quien pide qué plaza y cómo se debe hacer porque estos es un desastre y los usuarios van de ventanilla en ventanilla sin nadie que les ayude. Por eso pedimos también una oficina que tenga claro el protocolo y cómo hacerlo».

Además, desde la PAH pusieron otro ejemplod e «descoordinación». «La Conselelria de Vivienda tiene un presupuesto para vayudas de emeregcnia habitacional y noestán llegando a los usuarios. Y no están llegando proque hay algunos ayuntamientos que no gestionan estas ayudas. Por eso también pedimos que no se pierda ni un euro más de uan partida que es básica para los más vuñlnerables y no les está llegando», concluyeron desde PAH.