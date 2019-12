El tiempo en Valencia: Últimas incidencias provocadas por el temporal de lluvia y viento

El temporal de lluvia y viento que especialmente durante la pasada madrugada ha golpeado con fuerza la provincia de Valencia ha ocasionado varias incidencias, aunque ninguna de ellas ha llegado a provocar daños materiales de entidad o pérdidas personales. Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, las precipitaciones han obligado a retirar varios árboles caídos en Gandia, así como a realizar un saneamiento en la localidad de Burjassot.



En Gandia, efectivos de Bomberos procedentes del parque de la ciudad han tenido que retirar un árbol caído por la lluvia y el viento en la urbanización Montesol.







?? Continuem en alerta meteorològica decretada per l'@AEMET_CValencia ??? i els cementeris també romandran tancats al públic, no per als servicis funeraris. pic.twitter.com/7WzpYKDhwZ