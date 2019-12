El fallo del desfibrilador de los juzgados no causó la muerte del acusado

El informe forense ha concluido que no existe relación de causa entre el fallo del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València y el fallecimiento de un hombre que sufrió un infarto momentos antes de ser juzgado por un asunto de drogas el pasado mes de octubre. Es por esto que Fiscalía solicita el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en un juzgado de la ciudad.

En concreto, el informe, consultado por Europa Press, recoge que no existe ninguna conducta imprudente en relación al fallecimiento del hombre: «El no correcto funcionamiento del desfibrilador no aporta relación de causalidad con el hecho ante la existencia de claros factores de riesgo como la cardiopatía isquémica crónica y la presencia de cocaína en la sangre», contempla. Es por este motivo por el que el fiscal encargado de este procedimiento ha solicitado al juzgado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

El suceso se registró el pasado 17 de octubre por la mañana, cuando el hombre, de 55 años, acudió a la Ciudad de la Justicia para ser juzgado por tráfico de drogas. En un momento determinado, se sintió indispuesto y se desmayó.

El hombre fue atendido inicialmente por médicos que estaban presentes y un facultativo forense, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. No pudieron utilizar el desfibrilador de los juzgados puesto que se encontraba sin pilas y, por ello, «no funcionó correctamente», mantiene el fiscal.

A la llegada de los servicios sanitarios (SAMU), el hombre presentaba un ritmo de taquicardia ventricular sin pulso, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada con terapia eléctrica en varias ocasiones y aplicación del dispositivo de ayuda al masaje cardiaco durante 40 minutos que resultaron infructuosas. Finalmente falleció en los juzgados.