Los sindicatos se manifestarán el lunes para exigir la firma del convenio colectivo de universidades

El próximo lunes, las cinco organizaciones sindicales que han negociado con el Consell el convenio colectivo de universidades han convocado concentraciones -a las 11:00 horas en València, Castelló y Alicante- para exigir la firma del documento.

Los sindicatos -CSIF, UGT, CC OO, Stepv y SEP- explican que la firma está sufriendo un «retraso inexplicable» y recuerdan que ya estaba «negociado y pactado», pues existe un preacuerdo que se consensuó en abril -en precampaña electoral- y que debía rubricarse cuando pasaran los comicios.

«Anunciamos a la Generalitat y a las universidades que no pararemos las movilizaciones hasta que no se convoque una reunión con todas las partes para proceder a la firma definitiva del convenio. Si no se produce la firma del acuerdo que hemos negociado durante los últimos años, el escenario es de conflicto en la calle», apuntaban ayer las organizaciones sindicales.

«Recordamos que ya ha sido autorizada la partida presupuestaria para las mejoras retributivas acordadas en el convenio no firmado. Así mismo, se cuenta con el informe favorable de la Conselleria de Hacienda. Por lo tanto no comprendemos ni aceptamos el retraso», detallan, por lo que añaden: «si no hay firma del acuerdo, el gobierno valenciano nos aboca al conflicto».



Al comité de empresa de la UV

Al margen de estas protestas, la Plataforma PDI Associat de la Universitat de València ha decidido solicitar al comité de empresa de la UV crear un frente común y convocar una huelga del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el malestar es notable entre el personal y que, aunque la asamblea no estaba totalmente satisfecha con el preacuerdo, la firma definitiva del documento hubiera supuesto «un paso importante» para el reconocimiento salarial de este profesorado, el peor parado de la Universitat y el «más débil», según apuntan las mismas fuentes. Ante esta situación, en la última asamblea el PDI acordó solicitar al comité de empresa de la UV -que hace un mes ya pidió la «firma inmediata»- ir a la huelga.

La Comunitat Valenciana es la única autonomía de España que no cuenta con un convenio laboral en el ámbito de las universidades que regule e iguale las retribuciones entre estas instituciones públicas. El preacuerdo fue suscrito por la Conselleria de Educación pero, con el Botànic II, estas competencias ahora son responsabilidad de la nueva Conselleria de Universidades, que en los últimos meses ha asegurado que el documento se firmaría antes de 2020 y que Hacienda tenía una partida prevista para ello. no obstante, las últimas declaraciones al respecto es que se buscaba la «forma legal» de poder hacerlo efectivo.