"Aula ciclista": de clase al carril bici

Un total de 15.000 alumnos valencianos participarán durante todo el curso 2019-20 en «Aula ciclista», un programa que desde los centros educativos fomenta el uso de la bicicleta como transporte sostenible. Además, también transmite hábitos de vida saludables, da lecciones de seguridad vial y descubre a los escolares y estudiantes el ciclismo como deporte.

El nuevo programa educativo, que se estrena este curso con su primera edición, lo impulsan la Generalitat y la Federació Valenciana de Ciclisme, y se prevé que llegue al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO de un total de 125 escuelas e institutos.

Ayer, el conseller de Educación, Vicent Marzà, participó con el alumnado de 6º de Primaria del CEIP Cervantes de València en una sesión práctica, que consistió en una gran vuelta en bici por los jardines del antiguo cauce del río Túria. El conseller pudo comprobar cómo los escolares están sensibilizados sobre el uso de la bicicleta y recordó que hay que concienciar «desde bien pequeños y con Aula ciclista, además, lo pueden practicar». Del mismo modo, apostó por este medio de transporte «como una herramienta contra el cambio climático que estamos sufriendo».

Lucía, Marc y Gimena son tres ejemplos de cómo el alumnado no duda en subirse a la bicicleta. Aunque muchas familias del centro van a la escuela en bici -aprovechando el carril que recorre la Avenida Guillem de Castro, donde está ubicado-, los escolares explicaron que les gustaría que en la ciudad hubiera menos tráfico y que ir en bici «no contamina» y les parece «divertido». Aún así alertaron de que «hay que tener conciencia para no hacerse daño»: «Hay que llevar el casco y hay que bajar de la bici cuando se va por la acera, porque si no, los viandantes no pueden pasar. Son algunas de las medidas para no tener accidentes ni disgustos», explicaban.

«Aula ciclista» cuenta con una inversión de la conselleria de 200.000 euros y también incluye sesiones didácticas, que llevan a cabo técnicos de la Federació de Ciclisme de la Comunitat (FCCV).



Respetar las normas de tráfico

Amadeo Olmos, presidente de la FFCV y vicepresidente de la federación española, aseguró ayer -acompañado por Josep Miquel Moya, director general de Deportes- que el programa ya es «un éxito», porque tiene «muy buena acogida». «Somos la envidia de todas las federaciones de España, porque somos la primera con un proyecto como este. Ojalá dure muchos años», afirmó. Asimismo, Olmos recalcó que los niños y niñas que «desde pequeños van en bici, se acostumbran a respetar las normas de tráfico y a circular como toca... y eso se queda para toda la vida». El conseller agradeció el trabajo de la federación y los técnicos «en una iniciativa muy bonita», además de apuntar que «Aula ciclista» también incluye «una actividad pedagógica previa e interdisciplinar», dentro de diferentes asignaturas.