Cañizares insiste sobre el preacuerdo de gobierno: "Es algo muy grave"

El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha señalado este martes no entender las críticas que generó su última carta pastoral en la que lanzaba una advertencia sobre el riesgo que supone el preacuerdo de Gobierno para el futuro de España porque "lo que nos está pasando es algo muy grave y nadie lo puede negar" y por ello ha reclamado un "examen de conciencia".

Cañizares, tras inaugurar un centro de acogida nocturno para personas en situación de sin hogar en València, se ha referido así preguntado por las críticas que surgieron a raíz de la carta pastoral del pasado 28 de noviembre, en la que considera que en el preacuerdo de Gobierno "entre socialistas y socialcomunistas" se atisba un cambio cultural y la imposición de un pensamiento único y que "nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España" que necesita una "sanación urgente".

En ese sentido, ha aclarado este martes que su carta hacía referencia a que este acuerdo "comporta un nuevo proyecto cultural, una configuración de la sociedad, una nueva antropología, una nueva visión del hombre y eso realmente es un riesgo para España, que está sentada sonbre una base donde es la dignidad de la persona humana por encima de todo y el bien común".

Por ello, ha pedido que se haga un "examen de conciencia" porque, ha recalcado, "simplemente alerto de que lo que puede pasar, lo que nos está pasando que es algo muy grave para el futuro de España y esto es así y nadie me lo puede negar".

Además, también ha mantenido que habido muchas personas a favor de su escrito. De hecho, ha asegurado que han sido "más" los que se han mostrado a favor que en contra y que han dicho que tiene razón.

"No me importa tener razón o no tener razón, lo que me importa es defender y proclamar, cosa que siempre he hecho siempre desde que soy sacerdote, no ahora, siempre".