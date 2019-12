Un sector del Bloc pide que puedan votar también afiliados de ERC

Bloc y País, la corriente soberanista del Bloc Nacionalista Valencià, formación mayoritaria en Compromís, ha impulsado varias propuestas y enmiendas de cara al debate y aprobación del reglamento precongresual que tendrá lugar este sábado 14 de diciembre en el Consell Nacional de la formación valencianista.

En concreto, ante la propuesta de la Ejecutiva Nacional para que los adheridos directamente a Compromís y que no forman parte de ninguna de las otras formaciones que componen la coalición puedan participar en igualdad con la militancia del Bloc, el coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez, asegura que la propuesta de esta corriente es apoyar que se amplíe la base del partido, pero bien hecho.

En su opinión es un sinsentido que no militantes puedan decidir como se organiza una formación con la podrían no seguir manteniendo relacion y más cuando la Ley de Partidos no prevé esta posibilidad, lo que puede generar problemas. "Estamos vaciando de contenido la figura del militante, que se siente ninguneado e infravalorado por su dirección", afirma Fernàndez.

En este sentido, el coordinador soberanista ha explicado que desde BiP "proponemos que se haga un protocolo para poder aglutinar la militancia de todas las formaciones valencianistas que por ahora no formen parte del Bloc, no solo Gent de Compromís, sino también la gente que forma parte de Esquerra Republicana del País Valencià. Así nosotros proponemos ampliar la base del Bloc pero haciéndolo bien: "primero nos unimos con toda esta gente, pactamos cómo lo haremos y después ya decidimos entre todos el proyecto común que surgirá".

Por otro lado, Bloc y País también ha presentado varias propuestas de cara al Congreso que van en esa misma línea de más participación de las bases. Así, BiP ha pedido que se elimine el requisito de inscripción en el Congreso para poder participar y que toda la militancia del Bloc sea ya miembro del Congres.

Según explica Fernàndez "se trata de hacer en casa nuestra lo que pedimos fuera. Puede parecer que solicitar la inscripción en el registro del Congreso es poca cosa, pero es la misma filosofía del voto rogado que tanto limita la participación en las elecciones y contra el cual nos hemos manifestado en reiteradas ocaciones. Más aún cuando la dirección nos hace una propuesta según la cual alguien que no milita en el Bloc puede participar de un Congreso en el que no podría participar un militante de nuestro partido que, por los motivos que sean, se hubiera olvidado de no inscribirse antes. Si un militante está al corriente del cumplimiento de sus deberes también tiene sus derechos que le corresponden, y la propuesta que hace la dirección pensamos que, de hecho, no tiene cabida en los Estatutos del Bloc".

Asimismo, Bloc y País también ha propuesto que se habiliten todos los medios posibles para conseguir una máxima participación en el Congres del Bloc, como, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías. "Pensamos que es muy incoherente -explica el coordinador de BiP- que podamos votar por internet en las Primarias de Compromís o para decidir a última hora y deprisa el protocolo electoral de Compromís, pero que no se pueda hacer lo mismo en una convocatoria tan importante como un Congres Nacional.