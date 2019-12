Los sindicatos piden a las universidades que defiendan el convenio laboral

Los sindicatos se manifestaron ayer en València, a las puertas de la Generalitat, para reclamar a la Conselleria de Universidades que firme el convenio del personal laboral de las universidades públicas valencianas, del que existe un preacuerdo firmado por la Conselleria de Educación el pasado mes de abril, cuatro días antes de las elecciones.

UGT, CC OO, Stepv y CSIF mostraron su hartazgo ante una demora que consideran «incomprensible». Durante los últimos meses, la conselleria aseguró que el documento estaría firmado antes de final de año y que el presupuesto estaba consignado, pero se buscaba la «forma legal» de dar encaje al texto. Susana Díaz, de UGT, apuntó ayer que el problema radica en que el Consell no quiere aparecer como parte implicada del convenio «porque dicen que ningún articulado de ningún convenio de España incluye a la administración», es decir, que debe ser entre empleadores -las universidades- y empleados. «Aunque entendemos que sí debería estar, porque es el pagador, aceptamos que no estuvieran y apareciera en un preámbulo», detalla Díaz, porque «lo importante es que salga adelante y no perder las consignaciones presupuestarias existentes», que es lo que los sindicatos temen si continua la demora.

La representante de UGT explicó que el convenio supone «homogenizar» el sistema público valenciano, ya que actualmente existen diferencias entre las cinco instituciones, y recalcó que se trata de un preacuerdo «asumido por todos».



«Llevamos meses esperando»

Además, Carmen Hernández, de CSIF, recordó que el documento -que han estado tres años negociando-, «afecta a miles de trabajadores, entre ellos al profesorado asociado, que tiene condiciones laborales y retributivas muy precarias», pero también a los contratados doctor, y las figuras de los ayudantes y los ayudantes doctor. «Llevamos meses esperando», reconoció.

Por su parte, de CC OO, Xelo Valls llamó también a la implicación de «las cinco universidades, que son nuestras patronales». «Deben tirar adelante y ser consecuentes con lo que se comprometieron, porque queremos que esto culmine ya. Reclamamos a unos y otros», manifestó Valls. Por último, Vicent Julià, de Stepv, afirmó que la conselleria «ha reculado y el personal continua en una situación que en muchos casos es precaria». «Las universidades no están satisfechas con lo que ofrece la conselleria, y en medio estamos los trabajadores», afirmó. «Las conversaciones se hacen por separado y eso no nos gusta, porque antes eran en una mesa única. Si el problema es un informe jurídico, se podría haber visto hace tres años o en abril», alegó. «Estamos en punto muerto y la confianza ahora mismo es muy débil», concluyó.