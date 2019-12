Más de 30.600 mayores valencianos cobran una pensión de 390 euros al mes

En la Comunitat Valenciana 30.692 personas cobran una pensión media de 390 euros al mes como único ingreso. Si el hogar donde viven no está libre de cargas, ¿cómo pagar el alquiler o la hipoteca? Si abordamos datos nacionales se contabiliza que en España hay 453.472 personas que cobran pensiones no contributivas, de ellas 256.791 son por jubilación. Es decir, personas mayores o con una discapacidad reconocida que están a punto de pasar la línea de la exclusión social, si no lo han hecho ya.

Los mayores valencianos con rentas bajas tienen un serio problema de vivienda. Y, según el INE, el 20 % de los mayores de 65 años no tiene vivienda en propiedad. Con el objetivo de paliar esta situación nació Hogares Compartidos, una asociación sin ánimo de lucro que desde el 2014 se dedica a dar alojamiento y paliar la soledad no deseada de las personas de 60 años en riesgo de exclusión social en Valencia. Ahora, por segundo año consecutivo, lanzan su calendario solidario protagonizado por los mayores de la entidad, recreando en esta ocasión algunos de los trabajos que desarrollaron a lo largo de sus vidas.

Actualmente, la entidad cuenta con 10 pisos donde viven 36 personas mayores. El décimo hogar abrió gracias a la recaudación del anterior calendario. El de este año ha sido diseñado por Silvana Andrés y Pedro Castillo con fotografías de Katherine Brand, Silvia Bertuglia y Ernest Zurriaga, y la colaboración desinteresada de algunas empresas y locales emblemáticos de la ciudad. La recaudación servirá para proporcionar estabilidad y tranquilidad a los mayores que viven en esos 10 inmuebles de la asociación, que un año más cuenta con una gran demanda de solicitudes (347 este año) para participar en el programa.



En soledad

Y es que en 43 % de las personas mayores de 65 años (más de 2 millones de personas) viven solas en España según la encuesta continua de hogares del INE. Siete de cada 10 son mujeres (1 millón y medio). El 42,7 % de las mujeres mayores 85 años viven solas.

El estudio de La Caixa «Soledad y riesgo de aislamiento social en las personas mayores» refleja que cerca del 40 % de los mayores de 65 años sufre soledad emocional y casi el 30 % soledad social. En el caso de los mayores de 80 años esta cifra aumenta hasta el 48 %. Según la tasa Arope de la UE, un 17,6 % de los mayores de 65 años se encuentran en riesgo de pobreza en España. En el caso de las mujeres es del 24,7 %.