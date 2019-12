Barceló achaca las faltas "puntuales" de vacuna antigripal al aumento de demanda

Se está vacunando más contra la gripe en esta campaña 2019/ 2020 y eso puede estar detrás de los problemas «puntuales y temporales» de disponibilidad de la vacuna que ayer reconocieron desde la Conselleria de Sanidad aunque la propia consellera Ana Barceló negó que hubiera un problema general de «desabastecimiento» o que la gente se fuera a quedar sin vacunar.

«Se está vacunando a buen ritmo y nadie se va a quedar sin vacunar este año, sino que vamos a batir otro récord», aseguró ayer por la mañana la consellera Ana Barceló durante su visita al centro de salud de Torrent II. Las cifras aportadas por la administración dan cuenta de ese aumento general en el número de vacunas puestas: en las cinco primeras semanas de campaña se han inoculado ya 658.705 dosis de vacuna contra el virus de la gripe, un 6 % más de inmunizaciones con respecto al mismo intervalo de la campaña anterior.

Esta circunstancia, junto a la «necesidad de contar con mayores espacios de almacenamiento» en los refrigeradores de los centros de salud, según apuntó la consellera, pueden explicar los problemas puntuales de falta de vacunas que han referido pacientes, facultativos y sindicatos durante las últimas semanas y de los que ayer dio cuenta Levante-EMV y que han dejado a pacientes sin recibir la vacuna y sin fecha para hacerlo y a otros con citas retrasadas hasta un mes.

Así, según testimonios recogidos por este diario, en el centro de salud de Benifaió, por ejemplo, no estaban dando citas ni poniendo la vacuna porque no tenían y no sabían cuándo les iban a reponer dosis y en centros como el de Catarroja los problemas en servir las remesas habían obligado a «descitar hasta en dos ocasiones» a niños por falta de dosis específicas para ellos.



10.000 dosis más

«No hay problemas de desabastecimiento», insistió la consellera. Según fuentes de la conselleria, aún quedan 143.885 dosis disponibles de las 801.000 iniciales que había dispuestas para esta campaña, un 6,8 % más de las compradas el año anterior.

Aún así, las mismas fuentes apuntaron que se van a pedir «10.000 dosis adicionales» de la vacuna «que serán distribuidas a lo largo de esta semana» y que se estaban «moviendo dosis» entre departamentos de salud para «garantizar» la adecuada distribución y cubrir la demanda sin que al final de la campaña, el próximo 31 de enero, «sobren dosis y sin que se deje de vacunar a las personas incluidas en los grupos de riesgo».

La campaña de vacunación está especialmente dirigida a estos colectivos de riesgo -mayores de 64 años, embarazadas o enfermos crónicos- que son a los que más puede afectar la enfermedad. De esta forma, más de la mitad de las dosis puestas hasta ahora (el 53,4 %) ha sido a personas con problemas crónicos cardiovasculares y respiratorios y personas mayores de 64 años; seguidos de enfermos renales, diabéticos e inmunodeprimidos que suponen el 14,7 % de vacunados hasta ahora. En cuanto al personal sociosanitario, la cobertura hasta ahora es del 53,1 %, cerca del objetivo de esta temporada que se sitúa en el 55 %.