València se une al movimiento 'Un violador en tu camino'

El himno contra la opresión patriarcal que ha dado la vuelta al mundo ha llegado a València. Esta tarde, centenares de mujeres feministas han replicado en valenciano esta tarde la performance 'Un violador en tu camino' en la Plaza América de la capital del Túria.

A raíz de la represión que sufre la ciudadanía chilena y, en especial, las mujeres, el colectivo feminista Las Tesis de Chile plasmó su denuncia en el cántico titulado 'Un violador en tu camino', inspirado en las aportaciones de la antropóloga Rita Segato. La performance se hizo viral por Latinoamérica y, luego, países de todo el mundo la han hecho suya, adaptándola a su idioma.

«Queríamos hacerlo nuestro, traerlo a nuestras raíces y a nuestras formas de expresarnos particulares», afirma Maria Cabeza, miembro de la Assemblea Feminista, que ha organizado el acto junto con el colectivo Mujeres con voz. Para ellas, es una forma de solidarizarse con las «compañeras» de Chile y de visibilizar todas las violencias y opresiones que sufren las mujeres a nivel mundial, más allá de los asesinatos machista que, dicen, «son la punta del iceberg».

Aunque la convocatoria fue un poco «improvisada», según la portavoz de la Assemblea Feminista, adaptaron la letra de la canción al catalán junto con el colectivo de mujeres migradas. «La convocatoria también era una forma de hablar sobre la represión política que estamos sufriendo en València y en todo el estado español a partir de las huelgas del 8M, en las que se multaron piqueteras con más de 9.000 euros», añade Maria Cabeza.

En la representación han participado dos diputadas de Les Corts, Pilar Lima y Rosa Pérez Garijo (Unides Podem), esta última también consellera de Transparencia.



Letra completa

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es feminicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos, [como se conoce en Chile a la policía]

los jueces,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.