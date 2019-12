La Generalitat colaborará con Fomento para mejorar los trenes de Cercanías

La Generalitat convocará la comisión bilateral con Fomento para abordar la problemática de Cercanías de Renfe y está dispuesta a colaborar con el ministerio en la búsqueda de "soluciones rápidas" a la situación del servicio.

Así lo ha indicado el conseller de Política Territorial, Arcadi España, sobre la concentración convocada para este sábado por la plataforma de usuarios Indignats amb Renfe en protesta por la "insostenible" situación de los trenes de Cercanías y Regionales de Renfe y para exigir un servicio puntual y con garantías de circulación.

Tras presentar el anteproyecto de ley del Instituto Cartográfico aprobado por el pleno del Consell, España ha admitido sufrir todos estos problemas por ser usuario de Renfe y ha dicho entender "el cabreo y la incomodidad" que supone no poder ir a trabajar a la hora requerida, una situación que también se produce en otros núcleos de Cercanías de España.

El conseller ha señalado, al ser preguntado por las demandas de los usuarios, que la conselleria se ha puesto en contacto con Fomento, y el ministerio es "consciente de que la situación es muy mejorable" pero tienen "dificultades" en disponer de maquinistas y material rodante (trenes y vagones)".

Según España, la Generalitat ha exigido, en defensa de los intereses de los usuarios, que Fomento "vaya todo lo rápido que pueda".

"Nos dicen que se están haciendo todos los esfuerzos, estaremos atentos por que no hay que dilatar esta situación: la gente va a trabajar todos los días y no entiende si hay gobierno o no", ha concluido.