Mollà: "Hemos de ser epicentro de la lucha contra el cambio climático"

«Es tiempo de actuar contra la crisis climática y la Comunitat Valenciana debe ser ejemplar», manifestó con contundencia Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ayer durante la Cumbre Climática COP 25 celebrada en València. Un evento oficial organizado por la Generalitat y Levante-EMV, con la colaboración de la Fundación Bioparc, Ecovidrio, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de València y Castelló (Coitavc), Ceetrus y la Fundación Bancaja, que responde al objetivo de descentralizar los actos desarrollados en el marco de la Cumbre Mundial del Clima. «Entendemos que la Comunitat Valenciana debe entrar en la agenda oficial, ya que se ajusta a los objetivos de la COP», expuso la consellera, quien no dudó en admitir que «el territorio valenciano está en una situación de emergencia climática, una declaración política evidente, por lo que nos sentimos interpelados a actuar como gobierno, pero también como ciudadanos».

Así, reconoció que «la parte que nos toca desde la gobernanza es regulatoria y, dentro de este marco, debemos trabajar en la transición ecológica». Por ello, manifestó el firme compromiso de que «la Administración valenciana obtenga su propia neutralidad en el año 2025». Además, Mollà expuso que «el Mediterráneo es el epicentro del calentamiento en Europa, por lo que también debemos ser epicentro de la lucha contra el cambio climático y la voz de la revolución medioambiental». «¿Vamos a actuar o vamos a fracasar?», planteó la consellera. En este sentido, explicó que el objetivo del Govern es la neutralidad climática. «Debemos replicar acciones como las del Banco Europeo de Inversiones y no apoyar proyectos que no sean sostenibles y no contengan un componente ambiental eficiente». Para ello, estableció que «debemos discernir qué hacemos, a qué renunciamos, en qué invertimos y a quién acompañamos. Si no decidimos dónde podemos tener mayor impacto, no podremos actuar de forma eficaz en esta década crítica». Y es que, si algo ha enseñado la COP, según Mireia Mollà, es que «todos los actores debemos estar implicados, hay una acción colectiva y está liderada por los jóvenes, no tienen ganas de que les arrebatemos el futuro». En este sentido, admitió que «la Administración dispondrá de todo su potencial económico y social, por lo que necesitamos mucho más apoyo institucional del que tenemos». Ante el veto de Polonia de adherirse al pacto de emisiones cero propuesto en la Cumbre del Clima, Mollà afirmó que «la lucha contra el cambio climático es una lucha ideológica de principios democráticos, justicia social, redistribución de carga y riqueza, solidaridad e igualdad».

«¿Queremos ser la Europa que empezó la COP buscando la neutralidad de la Unión Europea o la Europa de la COP fracasada?», concluyó.