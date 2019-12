Condenan a 28 años de prisión al depredador sexual de Sagunt que abusó de seis menores

La que iba a ser la mayor condena en la Comunitat Valenciana a un depredador sexual de niños se ha quedado finalmente en penas que ascienden a los 28 años de prisión, muy lejos de los 111 que solicitaba el Ministerio Fiscal, al no apreciar la Audiencia Provincial de València violencia ni intimidación en ninguno de los muchos episodios relatados por seis de las víctimas, a las que captaba en una congregación religiosa del Camp de Morvedre. Así, la Sección Tercera condena al pederasta, de 32 años y nacionalidad española, por dos delitos continuados de abusos sexuales con acceso carnal y otros cuatro de abusos, solo uno de ellos sobre persona menor de 16 años pese que los menores tenían edades comprendidas entre los diez y quince años.

Aunque en los hechos probados se reconoce que el acusado se ponía violento cuando sus víctimas se negaban a acceder a sus deseos sexuales, el ponente remarca que las «conductas violentas del condenado eran más a modo de protesta que de coacción». De ahí que no considere los hechos constitutivos de agresión sexual, al no apreciar violencia ni intimidación sino un «consentimiento viciado».

La sentencia considera probado que Christian S. E. «guiado por la finalidad de satisfacer sus impúdicos deseos» captaba a sus víctimas, todos ellos menores, en una congregación religiosa del Camp de Morvedre, de la que era miembro el procesado. En algunos de los casos utilizaba para acercarse a ellos, e intimar sin que los progenitores de los menores sospecharan nada, la excusa de ofrecerse a darles clases particulares gratuitas para ayudarles en los estudios.

Los abusos y violaciones se produjeron en el domicilio del acusado en Sagunt, y en los viajes a los que se llevaba con cierta asiduidad a los menores a Huesca, Sevilla, Benidorm y un camping de Teruel donde trabajaba como monitor también de niños. En algunos de los casos les hacía regalos de todo tipo, como teléfonos móviles, un ordenador portátil y forfaits en estaciones de esquí, según consta acreditado.

Además de tocamientos y felaciones se consideran probadas varias penetraciones anales durante dos años, entre 2014 y 2016, a una de sus víctimas, que en esos momentos tenía entre 14 y 16 años. Asimismo en ocasiones también ponía a los menores vídeos «de explícito contenido sexual».

Pese a los abusos sexuales con acceso carnal –violaciones- probadas, no se le condena finalmente por agresión sexual al remarcar la sentencia que el condenado manipulaba a los menores valiéndose de la diferencia de edad con sus víctimas pero no ejercía violencia contra ellos. La acusación particular, ejercida por el letrado Francisco J. Caballer, y la Fiscalía se plantean recurrir la sentencia al calificar los hechos de agresión sexual a menor de edad.

La Sala argumenta que no hay pruebas suficientes de las agresiones sexuales por las imprecisiones de las víctimas en su relato –por el tiempo transcurrido- «que impiden acceder a la construcción fehaciente e indubitada de un episodio individual que pueda ser considerado como generador de violencia o intimidación para vencer una negativa explícita de la víctima», aclara el fallo.

El procesado, en prisión provisional desde mayo de 2018, fue detenido por agentes de la UFAM de la Policía Nacional de Sagunt en la localidad de Vielha, a la que se había trasladado a vivir. En el volcado de sus ordenadores y discos duros los agentes no hallaron fotografía alguna, con niños ni sin ellos, lo que hizo sospechar a los investigadores que hubiera borrado todos los archivos tras tener conocimiento de las primeras denuncias.

Se le acusaba de delitos contra la libertad sexual de siete víctimas, aunque solo se ha podido demostrar como probadas seis. Según remarca la sentencia, los menores no guardan relación y apenas tenían referencias remotas de lo que le había ocurrido a los demás, por lo que los magistrados descartan cualquier posible contubernio contra el acusado para incriminarlo como trató de argumentar su defensa. Es más, se califica de «fantasiosa» la teoría esgrimida por el letrado defensor al «colocar a las víctimas como despechados ante la falta de continuación del afecto del acusado hacia ellos».

En el caso de una séptima víctima, de diez años, no se ha podido probar los tocamientos, ya que pese a que el padre de dicho menor relató que el acusado le tocó el pene a su hijo en los vestuarios de una piscina, el joven, que ahora tiene veinte años, no lo ratificó en el juicio.

El procesado negó en el juicio cualquier tipo de tocamiento o encuentro sexual con los menores y alegó que éstos eran sus «colegas» para tratar de justificar las escapadas que hacía con ellos, aunque admitió que dormía a solas con ellos en la misma habitación. Por su parte, los peritos forenses describieron al procesado como una persona con «inmadurez psicológica».

Pese a ello, el fallo aclara que «no consta que el acusado presentase problemas para comprender lo incorrecto de su manera de proceder para con los menores ni que tuviese limitados sus mecanismos de inhibición para controlar sus impulsos sexuales».

Además de los 28 años de prisión que le impone la sentencia, que no es firme, deberá cumplir otros diez más de libertad vigilada y se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de siete años. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil el pederasta condenado deberá indemnizar a sus víctimas con 153.000 euros.