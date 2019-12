Orengo marca distancias con Jorge Rodríguez: "El empastre vino después"

El exalcalde de Gandia y exdirigente socialista José Manuel Orengo ha marcado distancias este lunes con el expresidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en su comparecencia como testigo ante el juzgado que investiga el caso Alquería.

Orengo, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia de València para comparecer como testigo en esta causa a petición de la defensa de Rodríguez, ha defendido que debe ser "la justicia la que hable" sobre las presuntas contrataciones irregulares de cargos del PSPV y Compromís para que ocuparan puestos directivos de la empresa pública Divalterra, antes Imelsa.

El exalcalde de Gandía, que en la actualidad trabaja en la empresa privada, fue durante unos meses el primer jefe de gabinete de Rodríguez en la institución. No obstante, a la salida del juzgado, Orengo ha subrayado que cuando se marchó de la Diputación todavía no se habían ejecutado esas contrataciones. "Lo que se investiga es una época posterior, "l'empastre" vino después, cuando empiezan aparecer informes diciendo que eso no se puede hacer y la gente continua erre que erre", ha respondido a preguntas de los medios de comunicación.

Sin embargo, fuentes de las defensas han precisado a este periódico que los contratos de alta dirección se firmaron en noviembre de 2015, por lo que aseguran que Orengo tenía conocimiento de estas contrataciones.

Este lunes también ha declarado Concha Andrés, en la actualidad secretaria autonómica de la Generalitat. Andrés fue una de las dirigentes socialistas que negoció gobiernos municipales tras las elecciones de 2015 y ha declarado no conocer el origen de las irregularidades, según ha explicado tras salir del juzgado.

Además de los dirigentes socialistas, también han sido interrogados en calidad de testigos los dirigentes de Compromís, Emili Altur y Josep Bort. Ambos han negado un clima de tensión en los consejos de administración de la empresa pública o que Ricard Gallego, jefe de gabinete de Rodríguez investigado por estos hechos, insultara a los técnicos de Divalterra que denunciaron las irregularidades, han añadido fuentes de las defensas.



La acusación de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción de València ha apuntalado las acusaciones contra Jorge Rodríguez tras recibir el último informe de la Policía Nacional que analiza el material informático incautado durante los registros de la operación Alquería, practicado en junio de 2018.

El ministerio público considera que el informe ratifica que Rodríguez y su equipo conocían las irregularidades en torno a la contratación del personal directivo en Divalterra y las conclusiones de los informes técnicos que cuestionaban su legalidad.

Los mensajes y correos electrónicos constatarían, a juicio de los investigadores, que Rodríguez estaba al tanto de los nombramientos y de la relación con el PSPV y Compromís de los directivos colocados en Divalterra. Cuando finalice esta ronda de declaraciones de testigos, el juzgado valorará si inicia el camino para abrir juicio oral contra el alcalde de Ontinyent y sus colaboradores en la Diputación de València.