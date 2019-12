Los presidentes de las confederaciones del Júcar y el Segura, a las Corts

La Comisión de Medio Ambiente de Les Corts ha rechazado, con los votos de los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) la iniciativa del PP que pedía suspender de manera inmediata la aplicación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) en cuanto a los usos que regula en las playas catalogadas como naturales, a lo que los partidos que sustentan el Consell han replicado que este se basa en la protección del medio ambiente como "bien común" de todos los valencianos.

En concreto, la proposición no de ley defendida por la diputada del PP Elisa Díaz explica que tras la aprobación del Pativel, en el verano de 2018 "ya se sufrieron las primeras consecuencias graves sobre el turismo, motor económico principal de la Comunitat Valenciana", ya que "afecta hasta al deporte náutico federado y de playa, también a chiringuitos y otras actividades que antes de la entrada en vigor del Pativel se autorizaban".

De hecho, algunos de ellos aún cuentan con concesiones en vigor, si bien el Pativel "elimina la posibilidad de su permanencia, hasta el punto de poner en serio peligro la existencia de estas actividades", señalan los 'populares' en el texto. Además, recuerdan que "ni la Ley de Costas, ni el reglamento que la desarrolla, ni ordenanzas municipales prohíben estas actividades que antes del Pativel se autorizaban" y, de hecho, "el deporte náutico federado, por ejemplo, se reconoce como derecho". No obstante, con esta norma "los deportes náuticos y de playa que únicamente requieren la instalación de un canal de balizamiento de uso público se prohíben siempre en tramos naturales 1 y se limitan en tramos naturales 2 y urbanos, por presencia de fauna, flora y hábitats dunares".

Por ello, el PP instaba al Consell a suspender de manera inmediata la aplicación del Pativel en cuanto a los usos que regula en las playas catalogadas como naturales y modificarlo para "posibilitar que los usos que hasta su aprobación eran autorizables y posible llevar a cabo en las playas que cataloga como naturales vuelvan a ser posibles y autorizables".

La diputada de Unides Podem Beatriu Gascó ha recordado que esta propuesta ya fue planteada y rechazada hace un año, y "llama mucho la atención la obsesión del PP de poner los intereses de los turistas por encima del patrimonio y del interés del pueblo valenciano".

Según ha dicho, frente a un PP que "ha dependido como partido de los pelotazos que se han dado en la costa", ahora hay una administración que "trata de defender la Comunitat Valenciana, su medio ambiente y su historia". "No es contraponer turismo y deporte contra medio ambiente, sino cómo se compatibilizan los usos con lo poco del litoral que nos queda", ha agregado.

Para Gascó, el Pativel nació precisamente con esa ambición de hacer compatibles los usos humanos con la conservación de la costa, poniendo por delante "el interés común al privado" o a "los caprichos de algunos que no quieren moverse 10 kilómetros para practicar un deporte".

Díaz (PP) ha replicado que el problema es que "se están prohibiendo deportes náuticos en las playas" y también actuaciones de accesibilidad o incluso playas caninas como en Gandia, y ha resaltado que "hasta propios ecologistas" dicen que "tiene que ser un error".

"Estos deportes no dañan el medio ambiente, ustedes no conocen la realidad física de las playas que se han catalogado como naturales, el Pativel no ha utilizado ningún criterio, algunas tienen cámpings, restaurantes o aparcamientos", ha subrayado.

Por ello, ha incidido que el Pativel "no protege, abandona" y los propios partidos del Botànic están recurriéndolo desde los ayuntamientos porque "va en contra de los intereses de sus vecinos"."Es un error, se han pasado de frenada y deberían revisarlo, está impidiendo hacer deportes náuticos o tener playas caninas que antes se tenían", ha insistido.

Gascó ha incidido en que, a su juicio, "con lo poco que queda de playa" en la Comunitat deberían ser "todas naturales", pero ha explicado que han sido los técnicos quienes, con sus conocimientos, han reglamentado esta cuestión, todo ello para "hacer un ordenamiento lo más compatible con los usos humanos, pero protegiendo por encima del todo el interés común".

Graciela Ferrer (Compromís) ha acusado al PP de "intentar confundir" y ha criticado que su argumento es "aunque se tengan playas naturales, no las declaremos y así podremos hacer lo que queramos". "A ustedes les gusta el desorden y el caos, para nosotros lo sostenible es ordenar los usos, compatibilizarlos y resolver los casos concretos, estamos por el interés general", ha dicho.

Desde el PSPV, Sandra Martín también ha criticado que el PP pretenda "volver a la situación anterior" y permitir actuaciones que antes se autorizaban porque no estaban reguladas: "Ustedes quieren manga ancha, como había antes, para autorizar todos los usos que no están mencionando en esta proposición".

La diputada de Cs Patricia Guasp ha reconocido que el Pativel tiene aspectos positivos, pero ha señalado que también "debería proteger la vida y la economía de las personas, porque son muchas familias y sectores afectados" por esa regulación y podría suponer "un freno al turismo".

Por ello, ha defendido la revisión y modificación del plan en cuanto a estos usos hablando con los afectados y desde el sentido común. No obstante, y por ello se ha abstenido, ha mostrado su disconformidad con la petición de suspenderlo.

José Luis Aguirre (Vox), ha apoyado la iniciativa y ha señalado que el Pativel es un plan "nefasto, que frenta inversiones y no protege el medio ambiente".

Por otro lado, la comisión ha aprobado, con la abstención del PP, la solicitud de Compromís de que comparezcan el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para explicar la evaluación realizada de las riadas e inundaciones provocadas por la DANA.

Al respecto, la diputada del PP Elisa Díaz ha justificado la abstención del PP en que "no tiene sentido" la solicitud de estas comparecencias cuando Les Corts ya han aprobado una comisión de estudio específica de los efectos que provocó la DANA en la comarca de la Vega Baja, que se reunirá en breve, y que previsiblemente pedirá que intervengan los presidentes de las CHJ y de la CHS.

Además, ha señalado que no entiende este petición de Compromís cuando además ni siquiera coinciden en todos los grupos los diputados que pertenecen a la comisión de Medio Ambiente con los de esta comisión específica de estudio. "No tiene sentido", ha apostillado.