La defensa de Jorge Rodríguez cree que los testigos ratifican su versión

Un día después de que diversos dirigentes del PSPV y Compromís marcaran distancia con las presuntas contrataciones irregulares del personal directivo de Divalterra, antigua Imelsa, las defensas han analizado el contenido de las declaraciones. En concreto, desde el entorno de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de València, se «considera acreditado, tras las testificales el pasado lunes, que las 7 contrataciones que se investigan se realizaron sin ningún informe jurídico en contra».

En este sentido, la defensa de Rodríguez asegura «estar satisfecha de los interrogatorios de dirigentes del PSPV y Compromís ante el juez porque se ha constatado que ni Rodríguez ni ninguno de sus colaboradores investigados actuaron con voluntad de saltarse la ley y, por tanto, se trata de un asunto administrativo y no penal como defiende la acusación».

Según la defensa del alcalde de Ontinyent, «de las declaraciones de los testigos se desprende también que los contratados ejercían funciones de altos cargos, que ejecutaron nuevas líneas de trabajo para la empresa de la diputación y que su contratación se hizo necesaria porque en julio de 2015 encontraron Imelsa en una situación caótica».

Fuentes de la defensa «ven relevantes las declaraciones de los diputados y consejeros Emili Altur y Josep Bort», ambos de Compromís, «porque confirmaron ante el juez que, como Jorge Rodríguez, los miembros del consejo de administración estaban convencidos de que su actuación era correcta porque contaban con el asesoramiento legal de juristas de reconocido prestigio».

Tal como informó ayer este periódico, los testigos coincidieron en señalar que cuando se abordó el nuevo organigrama de esta empresa pública, al no contar con conocimientos jurídicos específicos en derecho administrativo, acordaron contratar como jefe de los servicios jurídicos a José Luis Vera para que informara sobre las decisiones que tomaban.

Según precisaron estas fuentes, ningún testigo descargó responsabilidades sobre Vera, únicamente puntualizaron que, si surgía alguna anomalía, creían que el responsable jurídico la advertiría.

Al parecer, fruto del pacto de Gobierno en la diputación del año 2015, PSPV y Compromís se repartieron las competencias de la sociedad pública y, según precisaron ayer fuentes de Divalterra, Compromís habría asumido las funciones en personal, de ahí que Vera no participara de las contrataciones. No obstante, el responsable de los servicios jurídicos sí hizo una declaración posterior que concluía que estas contrataciones no se podían realizar, añadieron estas fuentes.

El juzgado mantendrá las imputaciones tras esta ronda de interrogatorios a testigos propuestos por Jorge Rodríguez. Anticorrupción ha apuntalado las acusaciones con un informe reciente de la Policía Nacional.