Estos son los mejores estudiantes de la Universidad Politécnica de València

Esfuerzo y constancia. Horas de clase compaginadas con estudio y trabajo en equipo. Es el común denominador del grupo de excelencia que ha recibido los premios al alumnado con mejores expedientes y las mejores notas de acceso de la Universitat Politècnica de València.





Carlos Pérez, premio extraordinario

Una distinción que puede repetirse a lo largo de toda la carrera. Es el caso de Carlos Pérez Fuentes que recibió el premio a la mejor nota de acceso a la universidad. Además, al finalizar cada curso del Grado en Ingeniería Civil ha recibido el premio al mejor expediente y este año ha recogido el premio extraordinario que le otorga la exención de tasas en el máster habilitante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Asegura que lo ha conseguido "quitando horas de sueño, aunque lo mejor sería que no fuera así," y con sacrificio.

No tiene un método infalible pero sí aconseja elegir el grado "que te gusta" porque si no, es difícil dedicar horas al estudio. Habla de "sacrificio" y de "equilibrio".

Hay que "intentar equilibrar, con el concepto de mens sana in corpore sano". "Si mi cuerpo no me pide estudiar, no forzarlo", y recomienda esfuerzo y constancia. "El aprendizaje es como una pirámide y hay que ir asentando bases y construyendo escalones".



Daniel Pastor, Lucía Gómez, Blanca Salvert, expedientes de casi 10

Daniel Pastor Serrano, premio al mejor expediente en primero del Grado en Ingeniería Civil, asegura que no le ha resultado difícil conseguir estas notas porque "en mi escuela tenemos examen todos los viernes", y eso obliga a estudiar al día. Pero, para conseguir expedientes brillantes hay que dedicar entre cuatro o cinco horas diarias, además de asistir a todas las clases. En resumen, queda poco tiempo para el ocio.

Lucía Gómez Megías, con casi un 10 de nota media en cuarto curso del Grado en Comunicación Audiovisual, ha recibido el premio al mejor expediente y asegura que sí ha tenido tiempo para sacar adelante proyectos audiovisuales, ajenos a la universidad, que le han permitido "practicar y mejorar. Siempre nos han insistido en que, para aprender, es necesario movernos por nuestra cuenta".

El esfuerzo está acompañado de renuncias y sacrificio que, con este premio, quedan, en parte, olvidados.

Blanca Salavert Pamblanco, premio al mejor expediente en quinto del Grado en Fundamentos de Arquitectura, está "muy contenta" y asegura que es "muy gratificante, por la familia, porque se siente orgullosa de sus hijos". Y ahora que ha terminado sus estudios tiene pensado "hacer todo lo que no he podido durante la carrera, como ir al gimnasio, salir con las amigas y hasta hacer punto".



Un total de 277 premios

Se han convocado un total de 277 premios. Dirigidos al alumnado con las mejores notas de admisión del curso 2018-2019 y a quienes han finalizado, de primer a sexto curso, sus estudios de grado con las mejores calificaciones en el curso 2017-2018. Además, se han otorgado tres premios extraordinarios a las tres personas con mejores expedientes. Ello supone la exención de tasas académicas en el master universitario de la UPV que decidan cursar.

El alumnado ha recibido las distinciones en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. Según el rector de la UPV, este acto es un reconocimiento a la excelencia y también al aprendizaje. "Es un acto de justicia y coherencia. De justicia porque el esfuerzo y el trabajo bien hecho no pueden quedar sin recompensa. Vuestras renuncias y sacrificios, junto a la de vuestros familiares y amistades, debe tener un agradecimiento público. Y de coherencia porque la distinción de los mejores forma parte de nuestra genética educativa".

Estos premios se instauraron el curso 2007-2008, con el reconocimiento a los y las estudiantes con las mejores notas de acceso a la universidad, y desde entonces, cada año, se han ido sumando los cursos sucesivos, distinguiendo con ellos al alumnado con los mejores expedientes académicos del curso.