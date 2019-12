El último imputado por el 9 d'Octubre tiene prohibido el acceso a los juzgados

La investigación judicial abierta a raíz de las agresiones ultra que tuvieron lugar en el centro de València la tarde del 9 d'Octubre de 2017 ha sumado un nuevo imputado al que el magistrado-instructor, al menos de momento, no podrá tomarle declaración.

Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el juzgado de Instrucción 15 ha suspendido la declaración de Luis Miguel Jiménez, fijada para el pasado 10 de diciembre, después de tener conocimiento de que acumula hasta 21 diligencias de investigación penal por presuntas amenazas a jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Jiménez es abogado de profesión y fue citado en calidad de imputado después de que una diligencia haya constatado su participación en los desórdenes públicos de esa tarde a través de fotografías y vídeos captados durante las agresiones fascistas. El propio abogado es el que ha trasladado al juzgado esta circunstancia, absolutamente excepcional, para justificar su ausencia.

En el expediente gubernativo abierto por la Audiencia de València consta un informe del ministerio fiscal en el que afirma que, «teniendo en cuenta el número de diligencias de investigación penal abiertas (un total de 21) contra el letrado Luis Miguel Jiménez, y el contenido de alguna de ellas en las que profiere amenazas e injurias contra miembros de la carrera judicial, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, así como contra funcionarios» solicita que «se prohiba la entrada al edificio de la Ciudad de la Justicia» hasta que finalicen las pesquisas.

La Fiscalía toma la decisión «en previsión de que pudiera producirse algún altercado u hechos de mayor gravedad». Todo ello, «sin perjuicio de poder realizar su labor como profesional por otros medios que no impliquen la entrada al edificio».

No obstante, si es necesario su acceso, puntualiza el fiscal, pide que se «realice por los sistemas de seguridad» que vigilan los agentes de la Guardia Civil para evitar que se produzcan más altercados con este abogado.En el escrito presentado por el propio Jiménez consta que no acudirá al juzgado que investiga las agresiones ultra porque la Fiscalía «ha dicho que no entre en la Ciudad de la Justicia y se me prohiba la entrada, en lo que es una decisión ilegal, vejatoria y humillante para cualquier ser humano (sea abogado o fontanero) que carecía de cualquier soporte probatorio serio más allás de comentarios propios de una película de Almodóvar».

Según comunica al juez, la Fiscalía le ha «echado encima a un ejército de fiscales que me abren una diligencia penal tras otra (...) inventándose una película mala valenciana sobre mí que no se creen ni ellos». El letrado ha sido detenido en cuatro ocasiones en solo siete meses por estos hechos. «Envío este escrito para evitar cualquier otra orden de detención ilegal y he facilitado todos mis datos de contacto y paradero e incluso he propuesto hasta declarar por videoconferencia desde cualquier juzgado de pueblos cercanos de València como medida alternativa», recoge el escrito.

Por todo ello, deja constancia de la «imposibilidad material de acudir a la Ciudad de la Justicia por los motivos ya de sobra conocidos por todo el mundo, rogando, busquen una solución adecuada y comuniquen al juzgado que corresponda (porque no se quién me reclama ni tengo forma humana de saberlo tras la avalancha de denuncias en cascada contra quien suscribe)».

El juzgado todavía no ha fijado la fecha de la nueva declaración y está a la espera de recibir un informe sobre el estado en el que se encuentra esta investigación interna de la Audiencia de València.



Las agresiones

La Fiscalía de València abrió de oficio una investigación por los incidentes que se produjeron en la tradicional manifestación vespertina del día de la Comunitat Valenciana por parte de un grupo de violentos de extrema derecha. El final de la manifestación no pudo celebrarse en el Parterre como estaba previsto porque los mismos grupos lo ocuparon y obligaron a modificar el final del recorrido.

La instrucción está llegando a la fase final y por el juzgado ya han comparecido, además del resto de imputados, los testigos que presenciaron las agresiones a manifestantes y periodistas que cubrían el acto. Además, el juzgado ha identificado a todos los miembros de Yomus, el grupo ultra del Valencia CF, que boicotearon la convocatoria de la Comissió 9 d'Octubre.