La saturación en los centros de salud provoca que se lleguen a acumular diez pacientes a la vez

Hasta diez pacientes a la misma hora. Es la situación que se vive esta semana en algunos centros de salud de la Comunitat Valenciana. Al aumento de las consultas debido a las enfermedades propias del invierno, se suma el hecho de que buena parte de las plantillas de médicos está de vacaciones debido a la Navidad y a la acumulación de días al final del año, tal como adelantó Levante-EMV el pasado lunes.

¿El resultado? «Pacientes metidos con calzador en las agendas y médicos que acaban la jornada laboral viendo a casi 50 enfermos», según lamenta Víctor Pedrera, vicesecretario general del Sindicato Médico. Esta organización critica además que buena parte de estos pacientes que son citados a la misma hora acuden a los centros de salud sin cita y por problemas que no son una verdadera urgencia. «Hay casos de personas que fuerzan una cita porque llevan un año con dolor de espalda, o porque se levantan afónicas, o porque se le ha partido una uña». También hay gente que acude de urgencias a los centros de salud, señala Pedrera, «porque quieren que les hagamos la receta del medicamento que les ha prescrito el dentista o el médico de la privada».

Con el objetivo de paliar esta situación y restar sobrecarga a las agendas de los médicos, se optó hace un par de años por adelantar la apertura de los puntos de atención sanitaria a las 17 horas. Pero, según denuncia Pedrera, «esta medida no está siendo efectiva porque no hay una instrucción clara de las gerencias para que se derive a estos dispositivos a los pacientes que acuden sin cita cuando no es verdaderamente urgente».