Turquía entrega nuevos restos de víctimas del Yak-42 a iniciativa de una familia valenciana

Puede que 16 años y siete meses después la angustia de Francisco y Amparo, los padres del sargento de Alboraia Francisco J. Cardona Gil que murió en mayo de 2003 junto a otros 61 militares en la tragedia del Yak-42 en Turquía pueda aplacarse, al menos, un poco. Y es que las autoridades españolas van a recibir a través de valija diplomática y «en el más breve plazo posible» nuevos restos óseos que aún quedaban en Turquía y que, pertenecen, presuntamente a las víctimas de la tragedia aérea, presuntamente porque no han sido identificados: se trata de un fémur y 23 frascos con restos óseos que permanecían en el Instituto Anatómico Forense de Estambul y que, en su momento, sirvieron para identificar el ADN de los restos que se recogieron en la ladera de la montaña de Trabzon.

El que, 16 años los restos óseos vuelvan a España se explica en parte por el empeño de la familia del sargento Cardona que lleva ahora cerca de dos años solicitando que esos restos óseos pudieran repatriarse para, al menos «tener algo de mi hijo que enterrar en el cementerio de Alboraia, porque ahora no tenemos nada», insiste su padre, Francisco.

«Han sido dos años de peleas, innumerables visitas a Madrid y de entrevistas con gente del Ministerio de Defensa», relata Francisco Cardona porque, al menos ellos sí eran conocedores tanto de la existencia de estos tarros con restos óseos como del fémur que meses después de la tragedia del avión fue enterrado en un cementerio cercano a Macka y después trasladado a otro en Trebisonda, donde ayer, y en presencia del cónsul de España en Ankara fue exhumado para ser entregado ahora a España.

«Los forenses turcos nos habían dicho muchas veces que fuéramos a recoger los botes pero esa no era la manera», insiste Cardona. Tras las peticiones de la familia y según la versión oficial difundida ayer, en mayo de 2018, el Ministerio de Defensa pidió a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia del fémur enterrado en el cementerio y tratar de identificarlo.

Durante el proceso se añadió la repatriación de los frascos, que la familia del sargento espera que se identifiquen correctamente. Cuando lleguen a Madrid (tras pasar por las manos del cónsul y después del agregado de Defensa en la embajada, que los trasladará), será la juez del juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, la que decidirá qué tipo de análisis forense se les practicará para identificarlos.

Para contrastar su identidad, se cuenta con muestras de los fallecidos guardadas en el Anatómico Forense de Madrid.

Para Cardona, es la oportunidad de tener «algo» de su hijo en el camposanto de Alboraia después de que tuvieran que pasar por el trance de desenterrar el cuerpo que les entregaron como el de Francisco y recibir de la familia que presuntamente había recibido los restos de su hijo, una urna con cenizas. «Además, hasta que no se analice, nadie me dice que ese fémur no es de mi hijo, asegura categórico, Cardona.

El sargento de Alboraia murió, junto a otros 61 militares, el 26 de mayo de 2003, cuando el avión en el que viajaban de vuelta de una misión de paz en Afganistán a España se estrelló en Turquía. En enero de 2017, el Consejo de Estado dio la razón a las familias: la tragedia era evitable.