El Botànic aprueba el presupuesto de 2020 y exhibe estabilidad en su año más complicado

Los votos de PSPV, Compromís y Podemos permitieron anoche la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2020. Comienza a caminar presupuestariamente el segundo Botànic con unas cuentas, las quintas desde el cambio de gobierno de 2015, que permiten a la izquierda exhibir imagen de estabilidad y cultura de acuerdos a tres bandas, muchas veces difíciles, en un año complicado en el que el Consell ha vivido importantes conflictos internos.

Los presupuestos se aprueban tras un año de tensiones que han provocado un distanciamiento creciente entre PSPV y Compromís a raíz del adelanto de las autonómicas, que tuvo réplicas en el debate del proyecto de presupuestos en el seno del Consell, con amago de dimisiones y en el que el Botànic salvó sus cuentas tras un intenso tira y afloja entre los dos partidos, lo que provocó que se presentaran in extremis las cuentas en las Corts acompañadas de una fe de erratas.

Una pugna que volvió a evidenciarse después con los recortes (aún no conocidos en detalle) que el Consell tuvo que aprobar en las cuentas de 2019 para que el Gobierno desbloqueara el FLA.

Además, la aprobación del proyecto de presupuestos se produjo tras varios meses en los que el Botànic amagó con prorrogar las cuentas, en un contexto político muy complicado por la falta de gobierno en Madrid.

Pero finalmente se decidió aprobar las cuentas para reforzar la imagen de estabilidad que siempre proyectan los presupuestos y más en unos momentos en que muchos gobiernos autonómicos prefieren la prórroga. Ayer mismo la presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, aseguró que nos los presentaba porque igual en enero hay un ministro de Hacienda etarra. En este momento en España aún rigen los que el Gobierno del PP aprobó para 2018.



Plácido trámite parlamentario

Pese a las tensiones previas, la tramitación parlamentaria ha resultado la más plácida desde que gobierna la izquierda, después de que Podemos pasara a formar parte del Consell tras las elecciones de abril, en las que el Botànic reeditó su mayoría. En la primera legislatura, la formación morada puso en serios aprietos a sus socios ya que aunque sostenían la mayoría parlamentaria del Botànic en muchas ocasiones se convertían en oposición llegando a poner en peligro las cuentas, especialmente las de 2018.

Al Botànic incluso le sobró un día para aprobar ayer su previsión económica ya que el debate de presupuestos y el de ley de medidas fiscales iba a celebrarse entre el miércoles y hoy viernes, cuando estaba prevista inicialmente la votación.

Pero no será necesario abrir la cámara en la jornada de hoy ya que el pleno ha transcurrido de forma más rápida de lo esperado. A ello ha contribuido que Vox no ha presentado ninguna enmienda, evitando uno de los trabajos más arduos para los grupos parlamentarios con la excusa de que las cuentas no son creíbles.



Solo una división

La izquierda logra al final convertir en ley los presupuestos y solo ha votado dividida en una enmienda parcial de la que se desmarcó Podemos (pero apoyó el PP) y que permite a los ayuntamientos recurrir a interinos en la Policía Local de forma excepcional, una medida muy reclamada en municipios turísticos.