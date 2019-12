La amarga victoria de Rosa

A las 9.30 horas de la mañana de ayer la comisión judicial se presentó en casa de Rosa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no opuso resistencia. El banco Primus, de capital francés, la desahució a sus 75 años y con un hijo enfermo a su cargo. Y a pesar de todo, lo celebraron como una victoria. Una victoria amarga. Porque Rosa no se queda en la calle. El Ayuntamiento de València le proporcionará un alquiler social donde vivir, por fin, tranquila.

El «Rosa se queda» se ha convertido en un icono por la lucha de la vivienda en València. Su batalla empezó hace cinco años, cuando Primus reclamó la orden de desahucio por el impago de una reforma de 55.000 euros. Eso fue en 2015, cuando temieron que esta mujer -de 70 años entonces- se quedara en la calle. La PAH consiguió el aplazamiento de un mes, y el caso fue tan sonado que los recién nombrados concejales María Oliver y Giuseppe Grezzi mostraron su apoyo público estando presentes el día del desalojo. Fue la primera vez que el ayuntamiento daba respaldo oficial a una afectada por un desahucio. El alcalde de València, Joan Ribó, aseguró que la policía no participaría en ninguna ejecución hipotecaria en la ciudad.

Pero este resultó ser solo el principio de un largo vía crucis legal que duraría seis años. Una batalla judicial que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que defendió que Rosa se tenía que marchar. El desahució se ejecutó ayer. «Hoy hemos perdido la batalla pero no la guerra. A Rosa la echan de casa, pero al mismo tiempo hemos conseguido que el ayuntamiento proporcione una vivienda social. Con lo cual no se queda sin sitio donde vivir. Aun así hay una pérdida de la vivienda que nos molesta, porque estamos en contra de que los bancos sigan ejecutando miles y miles de desahucios», señaló Jose Luis González, portavoz de PAH València. La Asociación de Vecinos de Marxalenes también estuvo presente en el desahucio.

La propia Rosa Martínez declaró que, pese a todo, y aunque ayer recibió la noticia de la casa nueva con muchísima alegría, se siente disgustada. «Ahora estoy muy bien, pero la noticia me pone muy triste porque llevo toda la vida viviendo en esta casa. Es muy doloroso? pero no queda otro remedio. Se queda todo ahí dentro, todos los recuerdos. Por lo menos ya tengo una casita gracias al ayuntamiento, que se ha portado muy bien conmigo». Rosa afirma que sus compañeras de la PAH le han dado «la vida entera». «Ellas me apoyaron mucho desde el principio y no puedo hacer nada más que agradecérselo», ensalzó.

A día de hoy a Rosa se la puede ver parando desahucios. A pesar de tener 75 años y una minusvalía se interpone, junto a sus compañeras de la PAH, entre la comisión judicial y las familias que pretenden desalojar. Así devuelve lo recibido, con apoyo mutuo. «Los bancos son unos sinvergüenzas. Se conoce que no tienen madres, no tienen hijos, no tienen abuelos? y hacen lo que les sale de las narices. Ellos no hacen nada más que cobrar cada día más dinero. Y si puedes pagar bien, si no a la calle», sentenció.



Un desahucio cada cuatro horas

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hacen referencia al tercer trimestre de 2019 no dejan lugar a dudas. Los desahucios no son una cosa del pasado. Nunca se fueron, y hoy en día todavía son una realidad sangrante para muchas familias. Entre los meses de julio y septiembre se registraron 513 ejecuciones hipotecarias en la Comunitat, lo que representa alrededor de seis desahucios diarios. Uno cada cuatro horas.

A pesar de esto los desahucios no han parado de disminuir en la última década. Especialmente los provocados por ejecuciones hipotecarias, aún así se dieron 4.151 casos en el año 2018 . Los que suben son los lanzamientos por impago del alquiler, que ya representan el 68 %, sobre al 25 % por ejecución hipotecaria. Dos de cada tres desalojos hoy son por impago del alquiler.