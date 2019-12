Las Corts activa enero para estudiar la racionalización de horarios y la DANA

Las Corts Valencianes habilitarán el mes de enero, habitualmente de vacaciones parlamentarias, para la celebración de comisiones y para la constitución de otras nuevas, como la de estudio sobre la racionalización de los horarios desde la perspectiva de género y la especial de estudio para la prevención de los riesgos de inundación en la Vega Baja. De acuerdo con el calendario aprobado en la Junta de Síndics por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, la primera sesión plenaria de 2020 será los días 5 y 6 de febrero, y la segunda sesión será los días 19 y 20 de febrero. El mes de marzo contará con plenos ordinarios los días 4 y 5 y el 11 y 12, mientras que en el mes de abril, les Corts se reunirá en pleno el 1 y 2, y 29 y 30. En el mes de mayo, las sesiones plenarias serán 6 y 7; 20 y 21, y 27 y 28.

En junio, los plenos serán los días 10 y 11, y 17 y 18, y en el mes de julio, el pleno de las Corts se reunirá los días 1 y 2. La propuesta aprobada por la junta de síndicos incluye que en el resto de días en el que no se han fijado plenos, se podrán ordenar reuniones de las comisiones. También para dar continuidad al trabajo iniciado por las Corts no se entenderán decaídas las iniciativas no legislativas pendientes de tramitar en pleno o en comisión, como por ejemplo preguntas, interpelaciones, solicitudes de comparecencias o proposiciones no de ley, aunque las preguntas orales en comisión, se transformarán en escritas y serán contestadas por el Consell antes del 3 de febrero.



Reunión de la Mesa

El próximo viernes, 27 de diciembre, está convocada la reunión de la Mesa de las Corts y también, antes de que finalice el año, está prevista la recepción al Síndic de Comptes, para que entregue en el parlamento valenciano su memoria anual.

Mientras, la secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, criticó ayer que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleve seis meses sin dar explicaciones en las Corts sobre sus asuntos particulares y los de su familia, pese a que ha asistido a sesiones de control en las que el PP le ha preguntado. En un comunicado del PP, Eva Ortiz ha denunciado las subvenciones millonarias percibidas por las empresas de «hermanos y amigos» de Puig y a «los pagos de falsas entrevistas» en The Guardian.

«Debe explicar que mintió en las Corts sobre esta falsa entrevista, cuánto dinero público más destina al autobombo, porque el affaire con The Guardian solo parece ser la punta del iceberg. ¿Qué más ocultan en el trato con medios de comunicación?», ha preguntado Ortiz.

La secretaria general del PPCV afirma que resulta «urgente» que Puig «dé explicaciones», pues «en el peor de los casos podríamos estar 70 días sin que dé la cara y cada día que pasa callado es una burla a todos los valencianos indigna de un presidente», añade.