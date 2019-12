Gordo de Navidad 2019 | Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad

Todo está preparado para que comience el sorteo del Gordo de Navidad 2019. Será, como todos los años, en el Teatro Real de Madrid, donde esta pasada semana llegaron los bombos que a partir de las nueve de la mañana repartirán la suerte. Puedes seguir en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2019 estés donde estés gracias a Levante-EMV, ya que te ofrece la posibilidad de ver online el Sorteo de Navidad 2019.







En el Teatro Real de Madrid ya está todo dispuesto para acoger al público que, una vez más, acudirá para vivir en directo el sorteo del Gordo de Navidad 2019. Muchos de ellos acudirán, como ya es tradicional, disfrazados, otros irán con sus décimos en la mano para comprobarlos al momento (alguno a lo mejor incluso lleva el número del Gordo de Navidad 2019 que esta semana vaticinó una vidente) y, los más, se acercarán para ver en vivo el sorteo de la Lotería de Navidad, el más emblemático de todos los que se celebran en España.

Foto: Reuters

Los encargados de repartir la suerte en la Lotería de Navidad 2019 serán dos bombos. El más grande guarda en su interior las bolas con los 100.000 números del Sorteo de Navidad, mientras que el pequeño contiene las 1.807 bolas con los premios de la Lotería de Navidad 2019. Entre ambos repartirán 2.380 millones de euros en premios.

El primer premio del Sorteo de Navidad, el Gordo de Navidad 2019, dejará 680 millones de euros, mientras que el segundo distribuirá 212,5 millones entre los agraciados. El tercero, por su parte, repartirá 85 millones de euros. Además, hay una larga lista con los premios de la pedrea que puedes consultar fácilmente aquí.

Y si no tienes claro si has sido agraciado con alguno de los premios de la Lotería de Navidad 2019, aquí puedes comprobar si tus décimos han resultado premiados o no.