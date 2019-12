El invierno y sus regalos astronómicos

A pocos días antes de la Navidad se le da la bienvenida al invierno, la estación más fría. El hemisferio norte se prepara para su día más corto, que ya ha comenzado. Esto ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación Sur (-23º 27'), acompañado posteriormente de varios días donde su altura respecto a la Tierra no varía en las horas cercanas al mediodía. El invierno astronómico acabará en el equinoccio de primavera, tras poco menos de 89 días. Un dato curioso es que, por ejemplo, la ciudad de Madrid hoy tendrá 6 horas menos de luz respecto al solsticio de verano -21 de junio-. Desde el punto de vista astronómico, la llegada de las estaciones nos señala la inclinación de la Tierra respecto al Sol. En este caso, diciembre a pesar de ser un mes invernal únicamente tiene 10 días dentro del invierno, mientras que marzo, usualmente más cálido, tiene alrededor de 20 días dentro de la estación más fría. Muchos de nosotros no podemos imaginar lo que es pasar la Navidad en manga corta. Para el hemisferio norte, lo normal es celebrar esta festividad alrededor del fuego y con muchas 'capas' de ropa sobre nosotros. Mientras tanto, en el hemisferio austral, justo todo lo contrario, hoy arranca el verano. ¿Imagináis una Navidad brindando desde la piscina? Tanto el invierno como la llegada de estas fechas tan señaladas nos regalan muchas cosas: desde eclipses, hasta brillantes estrellas y constelaciones maravillosas. Comenzamos con el eclipse anular del Sol, el 26 de diciembre, aunque no será visible desde Europa. Después llegará la lluvia de Cuadrántidas, que tendrá su pico máximo el 3 de enero. También disfrutaremos de la Luna llena el 10 de enero, que coincidirá con el eclipse penumbral de la Luna, visible desde muchos puntos de Europa, África, Asia y Australia.