Últimas colas para el Gordo: fechas señaladas, películas y premoniciones

Los más rezagados no se resistieron ayer a dejar escapar su última oportunidad. Las administraciones de lotería de València recibieron la víspera del Sorteo Extraordinario de Navidad a aquellos que seguían a la caza de sus números de la suerte o a quienes por despiste aún no se habían hecho con algún décimo.

Los había que llegaban con encargos, fechas señaladas, en busca números vistos en películas y otros seguían los presagios de pitonisas. Muchos, sin embargo, tenían que conformarse con lo que quedaba a pocas horas del sorteo más esperado del año. Las administraciones más céntricas de la ciudad recibían ayer a no pocos ciudadanos que iban a la caza in extremis del tan deseado Gordo, que el año pasado dejó un reguero de 12 millones de euros en 13 localidades valencianas.

La administración número 11, Bello, en plena plaza del Ayuntamiento, entre el bullicio de las compras navideñas y la pista de patinaje a pocos metros, era una de las más concurridas. «¿Qué número cogemos?», se preguntaban algunos. «Que salga, ¿eh?», decían otros entre risas a las loteras. Joan es de Gata de Gorgos y buscaba un número acabado en 98 por encargo de su padre. Quizás movido por la premonición de la pitonisa Elsa Altagracia quien hace unos días se aventuró a decir que el número premiado será el 86098. El número no se vende en València capital, pero Joan no se fue de allí sin su décimo, al menos, acabado en ocho.

Loles y Vicente son de Sueca y aseguran no tener «ninguna manía» a la hora de elegir número. «Como nunca nos toca nada», dicen con humor y cierta resignación. Eso sí, la esperanza no la pierden y compran para repartir en familia. Lucía y Carmen es la primera vez que adquieren un décimo. Estas jóvenes de 21 y 22 años aseguran que «el dinero no nos va a hacer más felices», pero por si acaso se han llevado a casa el número 21332. A ver si les llama la suerte. Por su parte, Soledad, también vecina de la ciudad, explica que ella y su marido, Quique, han ido en búsqueda de un número muy concreto: el 11519, cifra que aparece en una película y que coincide con las fechas de su cumpleaños y de sus hijos. Y aunque no lo han encontrado sí han salido con tres décimos de otro número con la ilusión de llevarse un buen pellizco. «Al menos tendremos unos 200 euros en décimos y participaciones», recuerdan.

También céntrica está la administración número 12 donde su gerente, Ángel Mota, explica a Levante-EMV lo que más buscan los valencianos: décimos que acaben en 13, 69 o 7 y más los impares que los pares. Las fechas señaladas, como cumpleaños y aniversarios son un clásico. Y este año la pitonisa Elsa Altagracia les ha dado trabajo: «Solo esta mañana [por ayer] hemos recibido unas doce llamadas preguntando por el 86098», explica el lotero, quien señala que a 21 de diciembre los que van a comparar «van ya desesperados».

A pocos metros, la administración número 13, próxima a la Iglesia de Santa Catalina, los compradores también apuran las horas. Antonio y Mari Carmen prefieren dejar su suerte al azar. Ellos ya saben lo que se siente al ganar: consiguieron un tercer premio allá por 1983, cuando les tocó 300.000 pesetas.



Treinta y seis «gordos» valencianos

El Gordo, para el que este año se han consignado en la C. Valenciana 1.892.356,3 billetes valorados en 378.471.260 euros, ha caído 36 veces aquí hasta 2018, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. En la provincia de València ha caído en 22 ocasiones y en 17 poblaciones y en la de Alicante ha llegado 15 veces a 14 municipios, mientras que a la de Castelló lo ha hecho tres años y en tres localidades.

Entre las poblaciones de la provincia de València agraciadas con el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad está la capital, donde ha caído en 13 ocasiones, según Loterías y Apuestas del Estado, organismo que estima que cada valenciano ha gastado 76,25 euros en el sorteo de hoy. Solo queda esperar a que la suerte les sonría.