Navidad bajo techo social

El contrato que cambia vidas. Raquel Marco pasó las Navidades de 2018 en un piso sin ventanas, ni nevera, ni desagüe, ni calefacción. Vivía de «okupa» con tres hijos pequeños en un piso de banco que tenía una orden de desahucio. Pero firmó un contrato de alquiler social que ha dignificado su austera vida. Como ella hay 6.781 personas y más de 14.000 en lista de espera.

Hace un año, Raquel Marco y su familia pasaron las fiestas navideñas en una vivienda sin cristales en las ventanas, sin lavabo, sin desagüe en la cocina, sin nevera ni lavadora, sin calefacción. Así vivía una familia que, cuando hacía frío se abrazaba por las noches. No tenían alternativa. La mujer tiene tres hijos pequeños (ahora de 11, 9 y 6 años) y recuerda que un único pensamiento ocupaba su mente desde hacía meses: «¿Qué haremos cuando se ejecute el desahucio?». El juzgado les había notificado que el 11 de febrero debían abandonar esa vivienda.

Raquel se metió allí de okupa en cuanto supo que ese piso era propiedad de un banco. Ella, víctima de violencia machista, sin recursos y con tres niños, necesitaba un techo. Levante-EMV contó su historia a principios de enero de 2019. Un mes después, firmaba un contrato social con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que había recuperado uno de los pisos del parque público en el barrio de la Malva-rosa.

Gracias a este contrato de vivienda social firmado con la Generalitat Valenciana –por 10 euros al mes durante 5 años– Raquel y su familia están pasando las fiestas navideñas bajo un techo social. En una vivienda austera, con un árbol de Navidad pintado por los niños como única decoración, con una cena sencilla pero exquisita para los pequeños (croquetas y refresco de naranja) y con amor, mucho amor. Eso es lo único que no falta en el hogar de Raquel. Y es que la mujer pasó dos noches en la calle con sus hijos. Fue entonces cuando acudió a los Servicios Sociales y pidió ayuda para los pequeños. La solución fue un centro de acogida durante 5 meses (de febrero a junio de 2016), hasta que Raquel consiguió un trabajo sin contrato limpiando una casa y pudo pagar un alquiler de 325 euros. Fue entonces cuando los recuperó.

Luego perdió el trabajo y fue desahuciada. De nuevo en la calle, okupó un piso. Desde entonces (y aún hoy) los pequeños solo piden estar con su madre. En familia. No le piden nada a Papá Noel. No creen en cuentos ni magias. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los pequeños algún regalo sí han tenido. Solo su madre sabe el secreto y no piensa desvelarlo. Tener un techo y una vivienda con lo mínimo es para ellos suficiente. Su lucha se centra ahora en cobrar una Renta Valenciana de Inclusión adecuada a su situación actual y que el pago llegue puntual porque «en cuanto hay un pequeño retraso se acumulan las facturas. Cuando uno vive bajo mínimos el margen de error no existe. Es muy triste vivir con tantas dificultades pero tenemos casa y estamos juntos».



Desahucios que no censan

Cuando Raquel firmó su contrato de alquiler social respiró tranquila. Igual que lo hicieron las 6.781 personas que viven de alquiler en un piso social de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, no hay vivienda pública disponible. De hecho, como en el caso de Raquel, en cuando la EVha dispone de una vivienda la adjudica inmediatamente. Ya no existen las adjudicaciones masivas por sorteo de hace décadas. Esas que se publicitaban como si hubiera tocado la lotería en un salón repleto de posibles agraciados. El trabajo actual es invisible, pero no cesa. Y la necesidad ha alcanzado registros de emergencia ante unos desahucios que no cesan. Y una vez en la calle, no hay acceso al mercado libre. Y una vez sin techo, el que lo ha perdido por carecer de recursos con los que pagar el alquiler o la hipoteca, no puede volver a tenerlo. A no ser que, como Raquel, okupe una vivienda propiedad de la banca, que es la única posibilidad de que un juez demore la salida alargando la agonía mes a mes.

De hecho, la lista de espera para acceder a una vivienda social supera ya las 14.000 personas. La conselleria de Vivienda, que dirige Rubén Martínez Dalmau, trabaja en ampliar el parque público mediante distintas fórmulas mientras la Plataforma de afectados pro las Hipotecas (PAH) València exige un cambio legislativo para frenar unos desahucios que no cesan e incrementan la miseria de quienes carecen de recursos.

Y es que desde la PAH València auguran un año 2020 «dramático» respecto a la vivienda. «Miles de personas hipotecadas no podrán acabar 2020 en su casa si no hay acuerdo, si no hay un nuevo decreto que extienda la moratoria que acaba en mayo o si no se modifica la el abuso del vencimiento anticipado de la ley de contratos de crédito inmobiliario. Miles de inquilinos no podrán acabar 2020 en su casa si los alquileres siguen subiendo desproporcionadamente a los salarios o si no se prorrogan los contratos de alquiler social con los bancos. Miles de personas precarias no podrán acabar 2020 con casa si, pese a las condenas a España por violar derechos humanos y sociales, se siguen ejecutando desahucios sin realojo y con un parque de vivienda social a la cola de Europa», afirman desde las PAH de la Comunitat Valenciana.



Plan de choque

Y añaden: «Los señores del Congreso dejan 2019 con LeyViviendaPAH sin tramitar y un balance pésimo en cuanto al cumplimiento del derecho a la vivienda, dando la espalda al pueblo. Por ello, hemos puesto sobre la mesa un plan de choque urgente, con medidas básicas que ya se podrían estar ejecutando y otras que exigimos que el futuro Gobierno cumpla en los primeros 100 días».