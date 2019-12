El PP pide una comisión de investigación para la Ley de Policía Local

El PP ha solicitado la creación de una comisión de en Les Corts Valencianes para cambiar la «chapuza» que, a su juicio, supone la Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana aprobada en 2017. Así lo anunció el diputado del Grupo Popular en Les Corts, José Antonio Rovira, quien considera que «es imprescindible cambiar una ley que es auténtico bodrio inaplicable».

La Comisión de trabajo en Les Corts para modificar la ley estaría formada por los grupos parlamentarios y la FVMP. «Estamos ante una auténtica chapuza, como se ha podido comprobar en el debate de presupuestos de este año. Hemos tenido que aprobar enmiendas parciales a la ley para evitar consecuencias desastrosas para la seguridad de los municipios al eliminar de un plumazo a los policías interinos», manifestó en un comunicado el representante popular, al mismo tiempo que subrayó que «hay que cambiar la ley para ponerla al servicio de nuestros municipios y no a las órdenes de un órgano centralizador de competencias como pretende ser la AVSRE, dirigida por el secretario autonómico José María Ángel». «Los ayuntamientos deben tener autonomía y no estar teledirigidos por el Botànic, que pretende controlarlos y elegir quién es policía y quien no», declaró. Y es que, para el parlamentario «son muchas las carencias y lagunas de la ley». «Está llena de insuficiencias como que solo se pueden nombrar interinos como agentes de policía local y no en otras categorías superiores para cubrir, por ejemplo, las sustituciones de funcionarios con derecho de reserva de plaza y destino», esgrimió.



«Empastre total»

Rovira hizo hincapié en que esta ley es un «empastre total» con el que el Botànic «quiere tumbar la autonomía municipal en la contratación de los policías locales». Así, el diputado puso de manifiesto la necesidad de «estudiar fórmulas que eviten la precariedad» y añadió que «no se puede obligar a los aspirantes a policía a un límite temporal de dos años como máximo sin posibilidad de prórroga tras un curso teórico práctico de 60 horas». Un «límite temporal», según defendió, «que no aparece en otras comunidades autónomas».