Cantó rechaza la estructura vertical y defenderá líderes regionales más fuertes en Cs

Junto a la posición política en la que se ubique el nuevo Ciudadanos (en el centro y con holgura ideológica para poder pactar a derecha e izquierda o más cerca de Vox), la decisión sobre el modelo de partido y su futura estructura será uno de los debates nucleares del cónclave que ya prepara la formación naranja y que se celebrará el próximo mes de marzo.

De los últimos movimientos internos, lo más relevante, según fuentes internas, es que que el actual máximo referente del partido en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, parece lanzado a la batalla orgánica. Está dispuesto a ejercer un mayor poder sobre el partido y entiende que en este momento lo mejor es recorrerse las agrupaciones para tratar de ganarse a los afiliados cuando en el horizonte asoma la batalla de los compromisarios, los representantes valencianos que irán al congreso del partido, momento clave para muchos y en el que las distintas familias que pugnan internamente harán recuento de sus fuerzas.

El congreso es crucial para Cantó que, según ha dicho a los afiliados con los que se reunido en las últimas semanas en ciudades de València y Alicante, no le interesan tanto las cuestiones de partido como disponer de una estructura para Ciudadanos que permita un mejor funcionamiento. Cantó viene defendiendo un modelo de partido que tenga más en cuenta a los territorios, donde los líderes autonómicos cuenten con más peso en las decisiones y que abandone la estructura vertical que ahora decide los nombramientos, pero sobre todo que elimine las actuales disfunciones que genera un partido con un comité autonómico que no se reúne o un portavoz autonómico que no ejerce, como es el caso de Fernando Giner, cargo que ambiciona Cantó pero que no ha podido ocupar porque Madrid no ha adoptado nunca esa decisión.

Respecto a los compromisarios, a la Comunitat Valenciana le pueden corresponder entre 15 y 20 además de los miembros del Consejo General. En el sector crítico con Cantó están convencidos de que no podrá controlar un porcentaje similar al 91% que logró en las primarias autonómicas.En este momento serían miembros natos el portavoz, Fernando Giner, y los consejeros generales, Emilio Argüeso, Juan Córdoba, Mamen Peris, María José García, Rosa García, Jesús Gimeno, Yaneth Giraldo, Sandra Julià, Vicente Ten, Mercedes Ventura, José Cano, Jorge Ibáñez y Luis Crisol.



Rechaza el federalismo de Puig

Mientras, pese a que quiere más peso de las autonomías en su partido, el síndic de Cs rechazó ayer la propuesta federalista del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y abogó por la vía constitucionalista para solucionar los problemas de los valencianos. También criticó que Puig se niegue a dar explicaciones sobre «las sospechas de corrupción y clientelismo que hay alrededor de las empresas de su familia», pero «quiera diálogo para darle más competencias a los nacionalistas».

Cantó asegura que España ya es uno de los países más descentralizados del mundo por lo que defiende la vía constitucionalista como la única capaz de solucionar los problemas de los valencianos y de los españoles.