Ley de Violencia de Género: 15 años y más de 1.000 asesinadas después

Tal día como hoy 28 de diciembre, pero del año 2004, fue aprobada por unanimidad en el Congreso la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una efeméride que supuso toda una revolución en el ámbito legislativo, pero también social. Esta norma tiene como objeto proteger a las mujeres maltratadas por su pareja o expareja, y pone de manifiesto la "discriminación y la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", según se deja claro en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.



Tras 15 años y 1.033 mujeres asesinadas después, aparecen voces discordantes contra una normativa que puso negro sobre blanco un hecho: que cada año decenas de mujeres mueren asesinadas a manos de quienes compartían o habían compartido su vida con ellas, o reciben palizas físicas y psicológicas que las anula como persona y provocan un sufrimiento extremo. Porque si bien el 28 de diciembre de 2004 en el panel luminoso del Parlamento en el que se refleja la voluntad de los diputados, aparecieron 320 síes de 320 votos emitidos, hoy los datos probablemente no serían los mismos. Con la llegada de Vox al Congreso, quienes niegan el concepto de "violencia de género" y por cuya intervención este año, se han dinamitado numerosas declaraciones institucionales contra este tipo de agresiones por primera vez desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género, el negacionismo y la confrontación han arribado a las altas instancias políticas.



Con el aniversario encima de la mesa y haciendo un repaso de los acontecimientos, las cifras son demoledoras y parece que, pese a que sí ha habido un cambio en la sensibilización de la sociedad sobre las agresiones machistas, 2019 va a cerrar con un repunte de asesinatos por violencia de género por tercer año consecutivo. Si en 2017 se contabilizaron 50 muertes, en 2018 subieron a 51 y este año hemos tenido que lamentar el asesinato de 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



La Comunitat Valenciana, entre las que más muertes registraron



Por comunidades autónomas, cinco territorios concentran la mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que se han cometido en este año, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En concreto, Andalucía ha registrado 13 casos, Cataluña, nueve; Canarias, ocho, Comunitat Valenciana, siete y Comunidad de Madrid, siete. Los restantes se produjeron en Castilla y León (3), Galicia (3), Cantabria (2), Aragón (1), la Región de Murcia (1) y Baleares (1).



Pero estos números esconden, además, otras desgracias que no se pueden desligar a la muerte de estas mujeres: en lo que va de año la violencia de género ha dejado un total de 46 huérfanos; y un total de 279 desde el año 2013, momento en el que se contabilizan estos menores como víctimas de este tipo de violencia. En el marco de la estadística oficial, existen otros tres casos en investigación relativos a crímenes contra mujeres en 2019.



Reacciones por el aniversario



