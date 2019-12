"Con el fin del peaje lo previsible es que el tráfico aumente un 30 % en la AP-7 y eso es asumible"

Titular en funciones de una de las carteras más importantes del Gobierno porque de ella dependen las principales infraestructuras valencianas, Ábalos aborda la eliminación del peaje de la AP-7 de Alicante a Tarragona. También responde a cuestiones de actualidad política con la investidura en ciernes de Pedro Sánchez.

En unos días vence la concesión de la AP-7 tras casi 50 años de peajes y se levantan las barreras ¿Hay algún plan ante el previsible aumento del tráfico?



Se levantan las barreras y lógicamente la autovía debe revertir en perfecto estado. Lo que hace el Ministerio de Fomento es hacerse cargo de la conservación de esta vía, que es la de mayor longitud que se ha liberado hasta ahora. Tampoco es que se haya liberado mucho porque todas las que se han hecho han sido con este Gobierno, la AP-1, y en esta ocasión la AP-4 de Sevilla a Cádiz y la AP-7 de Alicante a Tarragona. Esto es un hecho inédito en la historia de los peajes y de las autopistas. No ha ocurrido nunca. A partir de ahí lógicamente habrá que eliminar las barreras, los peajes y ahí las empresas que ya están adjudicadas asumen parte de la plantilla para las tareas de conservación, digamos por deferencia y sensibilidad frente a los trabajadores que se ven afectados por un ERE, y es la condición que hemos puesto. Y a partir de ahí la infraestructura se integra en las autovías del Estado.



El siguiente debate es el de las nuevas conexiones con la AP-7. ¿Hay previstas obras?



Nos falta trabajar el tema de las conexiones y eso pretendemos abordarlo y creo que ya ha habido una reunión con la Generalitat. Se hará de común acuerdo con la Generalitat y se decidirá qué conexiones debe tener la autovía y como puede hacerse.



¿Existía un agravio comparativo con los valencianos respecto a otros territorios tras tantos años de peajes?



La Comunitat Valenciana era la tercera de toda España que más pagaba en peajes. Y es una concesión que se duplicó respecto de su periodo inicial. Se establecieron 20 años y la previsión era que se amortizara con los beneficios. Sin embargo se prorrogó otros 20 años, aunque no fue la más prorrogada. En Asturias creo que 29 años. De ahí el agravio que sienten ahora por ejemplo los asturianos porque ven que una autopista como la AP-7 pues se libera del peaje y piensan que es un agravio territorial. No es así porque lo que no hemos hecho es relicitar la concesión a su vencimiento. No es el problema de otras autovías en las que el vencimiento no ha coincidido con nuestra presencia en el Gobierno. Lo importante aquí también es que algunos dicen que el PP no pensaba prorrogar, no es verdad porque el PP en los últimos tiempos si ha hablado de no prorrogar es porque no se podía. Nosotros tampoco hubiésemos podido prorrogar. Lo que se podía era relicitar porque con la nueva normativa europea ya no caben las prórrogas de concesión. Ya no se puede hacer eso que se hacía. Pero sí se podía haber relicitado y eso nunca lo negó el PP.



Una parte del sector turístico aboga por un peaje blando. ¿Se lo ha planteado en algún momento el ministerio?



No nos hemos planteado nada. Lo que sí ocurre es que algunos, no ya desconfiados sino con ganas de no concederte nada, pues han planteado dudas. Hay que abordar la financiación y la sostenibilidad de las vías de alta capacidad. Pero esto es algo donde tiene que haber acuerdo y esa reflexión tiene que establecerse, pero de momento no tenemos ninguna propuesta al respecto.



Hay quien teme que pueda colapsarse pronto.



Es que eso es muy curioso. Hemos vivido una presión tremenda para que se libere y ahora que se libera empezamos a encontrar pegas. Es impresionante, nunca llueve a gusto de todo el mundo. Si la liberas, mal si no la liberas, mal. En fin... claro que tiene que tener afecciones. Tenemos ya una experiencia con la AP-1 en Burgos, que acabó el peaje el año pasado y ha registrado un 30% de incremento del tráfico. Lo previsible en el caso de la AP-7 es que sea del orden de ese incremento, que es absorbible. Luego hay otra cuestión que nos ha pasado con la AP-1 y es el nivel de siniestralidad, que ha bajado enormemente. En todo este año no se ha registrado ningún accidente muy grave. La eliminación del peaje, por tanto, contribuye mucho a la seguridad. Luego está el desvío de camiones que en un 80% en el caso que comentaba han dejado de circular por la carretera nacional, lo que incide en la seguridad. Y además el sector del transporte está encantado porque la ausencia de peaje supone un valor muy importante para ellos.



¿Si aumentara mucho el tráfico en algunas zonas hay alguna previsión para su ampliación?



No. No tenemos esa previsión.



Y en qué estado se recibe la autovía, ¿qué dicen los técnicos?



A mí no me ha llegado nada que sea desfavorable.



Sobre la ampliación norte del puerto de València su departamento no ve necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero el Ayuntamiento de València y la Generalitat entienden que sí. ¿Se puede llegar a un acuerdo?



El Consell como tal parece que no tiene el tema claro, lo tiene la consellera de Medio Ambiente. Tampoco es que hay una posición muy clara ahí y el ayuntamiento ha tenido recientemente este debate. Para nosotros no es un tema de voluntarismo político y no cabe la arbitrariedad de una decisión política porque estamos hablando del cumplimiento de la legislación medioambiental y eso es serio. Y de su observancia se derivan responsabilidades importantes. Así es que en ese tema nuestra posición es de rigor absoluto, de rigor técnico y de no politizar la cuestión. Por lo tanto si el proyecto de la Autoridad Portuaria de Valencia no se ajusta estrictamente al proyecto que en su día mereció la Declaración de Impacto Ambiental que es vigente pues evidentemente incurrirán en la posibilidad de que se requiera otra declaración.



La decisión será técnica...



Mi posición en este caso es no quedarme al margen de la responsabilidad y asumirla con absoluto rigor técnico. No me gusta banalizar ni en un sentido ni en otro. Nosotros le hemos pedido a la Sociedad de Puertos, que es el órgano supervisor del Ministerio respecto a los puertos porque las Autoridades Portuarias son autónomas, una serie de informes y que se pronuncien en función de ellos sobre la necesidad o no de plantear la declaración. Si hiciera falta pues habría que trasladárselo a la propia Autoridad Portuaria para que lo solicitara al Ministerio de Transición Ecológica que es el responsable.



Sobre el acceso norte, ¿el Gobierno está dispuesto a financiar una parte como pide el Consell?



Tendríamos que ver esa cuestión, pero también es verdad que si combina ese proyecto con lo que estábamos hablando anteriormente es posible que ahí sí que nos encontremos en la necesidad de hacer la declaración de impacto. Pero de momento lo que puedo decir es que la interlocución con la Generalitat en materia de infraestructuras es muy positiva. Hay mucha sintonía, especialmente con el conseller actual (Arcadi España) y siempre van a tener nuestra sensibilidad. La voluntad siempre es aunar esfuerzos sabiendo que en la Comunitat Valenciana hacen falta más inversiones. Hemos hecho un esfuerzo en especial con algunas adjudicaciones últimas y el impulso al corredor mediterráneo. Pero nuestra intención, como así lo fue en el proyecto de Presupuestos, es mejorar las inversiones en la Comunitat Valenciana.



La patronal valenciana admite avances pero pide más agilidad con el corredor. ¿Es posible?



Vamos a un ritmo que como reconoce la patronal supone un esfuerzo que está ahí. Está muy bien que la patronal te reconozca eso, que no es fácil y también es normal que pidan más agilidad porque es una infraestructura vital para la Comunitat Valenciana y nosotros, en la medida que pueda ser, no vamos a bajar el brazo. Estamos muy vigilantes en esta cuestión y ahora en enero pondremos en marcha la variante de Vandellós. Y yo recuerdo hace muchos años que aquello era casi un mito para los valencianos y el nudo de La Encina, también. En fin, se está avanzando bastante y de hecho en otras zonas de España pues es al contrario y creen que estamos teniendo demasiada insistencia en esa vía en detrimento de otras. Pero eso forma parte de los agravios territoriales con los que se juega habitualmente.



Hay fecha para que València, Alicante y Castelló estén unidas por la alta velocidad?



Pues no te podría decir una fecha ahora mismo, porque está en función de las obras que nos quedan por hacer en el corredor.