Los empresarios valencianos esperan una de las mejores Nocheviejas en diez años

Los restaurantes y los locales de ocio ya están listos para la noche de mañana, aquella en la que muchos no escatiman en comer y beber. De hecho, la del martes al miércoles se prevé la mejor Nochevieja en diez años. Eso sí, visto desde el punto de vista de los empresarios. Según un comunicado de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias afines de la Comunidad Valencia (Fotur), esta será «una de las mejores Nocheviejas» de la última década. «La venta está funcionando muy bien en discotecas, salas de fiesta, pubs, salones y otros establecimientos, además de las fiestas organizadas», según ha indicado en un comunicado.

Para cerca del 80 % de los locales valencianos, la Nochevieja es su sesión más importante (frente al 66 % de media nacional), y la media de público asistente a sus locales es de 752, por encima de la media de 679 personas en España y solo por detrás de Madrid.

Se espera que casi 200.000 personas celebren la Nochevieja en discotecas y salas de fiesta y otras 300.000 en locales de ocio, clubs, salas de conciertos, bares de copas o salones de eventos. Fotur espera un crecimiento de un 11 % con respecto a las cifras de 2018, con un gasto medio entre 25 y 40 euros por persona.

La Comunitat Valenciana disfruta de los horarios más prolongados, hasta las 9 horas en salas de fiesta y discoteca, y las 5 en pubs y salones de eventos. El 70 % de los locales reforzará la seguridad y el mantenimiento del establecimiento para Nochevieja, y hasta un 50 % de los locales programa algún espectáculo o DJ especial, por encima del 38,5 % de media en España. La media de creación de empleo para Nochevieja en la Comunitat Valenciana es de 2,1 trabajadores extras por local de ocio y el sector espera crear más de 4.000 puestos de trabajos para reforzar las plantillas, lo que permitirá alcanzar un pico de ocupación esa noche de más de 5.000 personas, que cobrarán de media un 50 % más que en una sesión normal.



En familia y con amigos

La mayoría de los valencianos tiene previsto celebrar la Nochevieja en un domicilio particular, ya que, según una encuesta de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, un 83,9 % despedirá el año cenando en casa, especialmente con familia (59,1 %) y amigos (45,6 %). La encuesta sobre hábitos y presupuesto de los valencianos para celebrar el fin de año refleja que un 52,7 % gastará como máximo 50 euros, un 23,6 % entre 50 y 75, un 6,8 % entre 75 y 100 y un 4,7 % más de 100 euros, mientras que el resto o no tiene previsto gastarse nada o aún no lo sabe. La partida que mayoritariamente se lleva el presupuesto de los valencianos para Nochevieja es la cena, un 80,8 %, y otras partidas, en menor medida, son entrada para cotillón, discoteca o pub, ropa y complementos para ese día, entrada a festivales, estancias en hotel o casa rural.