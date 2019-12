Turismo sobre ruedas: misión (casi) imposible Turismo sobre ruedas: misión (casi) imposible



Hoy comienza su viaje. Ese que tantos meses lleva planeando. Pero en su cuerpo tiene un sentimiento agridulce, porque sabe que las posibilidades de que todo salga mal -por desgracia- son demasiado altas. Cuando reservó la habitación, hizo hincapié en que debía estar adaptada. En cambio, sabe que, cuando llegue, podrá encontrarse con un dormitorio que tenga bañera en vez de ducha, que le falte una barra en el baño o simplemente que su silla de ruedas no quepa dentro del aseo. También cuenta con la posibilidad de que la catedral que tanto anhela visitar no sea accesible porque una rampa en la entrada «rompería la estética». Tal vez ni tan siquiera pueda coger un autobús, metro o taxi para moverse por la ciudad. No pueda hacer sus necesidades en el restaurante en el que come porque una máquina de tabaco bloquea la entrada al baño accesible del local. O no logre volver a su casa porque han cancelado el último tren accesible del día. Hoy comienza su viaje, su particular yincana. Esa a la que, sin opción, tiene que enfrentarse solo por tener necesidades especiales. Porque, aunque pueda parecer surrealista, todos los ejemplos citados son ciertos. Y las víctimas han sido personas con movilidad reducida. Esos a los que implícitamente se les considera «turistas de segunda».



Para Eduardo Signes, técnico de accesibilidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV), la accesibilidad debe ir más allá de la instalación de una chapuza de rampa o de la colocación de una barra en el baño. «Partimos del patrón de que cualquier persona con discapacidad, por muy grave que sea, pueda disfrutar del turismo, por ello nos encontramos con muchas dificultades, porque en cualquier momento la cadena de la accesibilidad se rompe y entonces se acaba el turismo para las personas con movilidad reducida».



Pero, ¿a qué se refiere Signes cuando habla de 'cadena de accesibilidad'? Pues, sin ir más lejos, habla de todos los pasos por los que uno tiene que dar para irse de viaje: buscar información, desplazarse hasta su destino, alojarse, moverse por la ciudad, disfrutar de los recursos turísticos y volver a casa. Una cadena que puede convertirse en todo un infierno para las personas con movilidad reducida.



La odisea que vivió Pilar



Pilar es de un pueblo pequeño. Tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y siempre va acompañada de una mujer que la cuida. En sus condiciones, no puede viajar cuenta, de manera que, cuando se le presentó la oportunidad de irse de excursión con un grupo de personas con movilidad reducida, no lo dudó ni un instante. El hotel había afirmado estar adaptado, pero cuando Pilar llegó se encontró con un aseo con bañera y donde prácticamente no cabía su silla: «No podía ni siquiera lavarme los dientes porque con la silla no podía acercarme a la pila. Para ponerme el pijama tenía que bajar todos los días a la planta de recepción, donde sí había un aseo adaptado. Si no hubiera tenido acompañante, me habría vuelto a casa nada más llegar. Y aun así me quedé porque ella me animó, porque cuando vi la situación quise irme».



A esta realidad, Eduardo Signes añade que «muchas veces las personas con movilidad reducida pagan más simplemente por tener una habitación adaptada que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentra en el peor lugar del hotel».

¿Es accesible la Comunitat?



Eduardo asegura que la Comunitat Valenciana tiene dos bloques. De un lado, el turismo de sol y playa donde, afirma, «somos pioneros y vanguardistas». De otro, el turismo de interior, al que califica con un «suspenso total». Además, el técnico de Cocemfe CV explica que «accesibilidad y patrimonio no se llevan nada bien», pues es cierto que en muchos edificios históricos no permiten la instalación de rampas ni la mínima modificación de la estructura para que personas con movilidad puedan disfrutar del recinto. La técnica de comunicación señala el ejemplo de la Lonja de València: «Hay un déficit tremendo de accesibilidad. Y no se trata de algo en lo que no se puede llevar a cabo, como el Miquelet. Además, es un recurso patrimonial de primera magnitud. Es de lo más preciado que tenemos en la Comunitat, y más siendo el turismo uno de los principales motores económicos».



Pero no todo son malas noticias ya que, a principios del verano, la Basílica de la Virgen de los Desamparados de València instaló rampas para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Uno de los responsables del edificio explica que «además de la rampa, hemos colocado barandillas para personas con movilidad reducida, carritos y personas mayores a las que les cuesta subir los escalones». Desde Cocemfe CV aseguran que se trata de «una buena noticia» y manifiestan que «estas iniciativas son muy necesarias».



Signes aprovecha para comentar que Cocemfe colaboró para adaptar una barca de l'Albufera y la atracción turística ha sido tal que el propietario ha tenido que adaptar una segunda embarcación para responder a la gran demanda. «Si estas personas no viajan, no es por falta de ganas, es por no tener que enfrentarse a todos estos problemas. Cuando se hacen las cosas bien, los resultados son impresionantes».