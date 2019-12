La AP-7 se libera entre el desconcierto e incredulidad de los usuarios

La autopista de peaje AP-7 ya es historia. Las barreras para impedir el paso de los vehículos sin previo pago se han levantado poco después de las 20 horas entre la incredulidad y el desconcierto de los usuarios. En el peaje de Silla han quedado dos pasillos abiertos por sentido donde alguna máquina seguía proporcionando tickets, aunque en ocasiones el semáforo que debía dar salida a los usuarios seguía permanentemente en rojo sin facilitar el paso. Ante la ausencia de operarios de Abertis que informaran sobre las nuevas circunstancias de la autopista, las decenas de automovilistas que a estas horas pasan por el peaje de Silla recurren a los periodistas de Levante-EMV, desplazados hasta la zona para vivir los primeros momentos de la nueva carretera gratuita, para informarse sobre si deben o no pagar, o pasar sin esperar a que el semáforo se ponga en verde. Poco después, una trabajadora de Abertis ha procedido a colocar carteles que decían "No se detengan. Non stop", para facilitar la operación como se puede ver en la imagen.

En otro caso un pasillo con semáforo en verde permite el paso, pero nadie atiende para levantar la barrera e informar a los conductores. Pasan los minutos y un conductor se impacienta, pero sus insistentes pitidos no provocan la salida de ningún operario de la concesionaria de la autopista, así que finalmente alrededor de cuatro coches apelotonados en uno de los carriles deciden dar marcha atrás y pasar por uno de los tres viales que permiten pasar libremente. Sólo uno proporciona tickets, aunque nuevamente son los periodistas de Levante-EMV quienes tiene que informar que el chequeo es un mero formalismo porque a la salida de la autopista ya no pagarán.

Algunas barreras bajadas provocan cierto caos en los primeros minutos de liberalización

A partir de las 20.30 horas una cuadrilla de operarios de conservación de la empresa Pavasal se dispone a señalizar con conos coronados por luces de emergencia la entrada y salida a la autopista, vigilada por una patrulla de la Guardia Civil.

La alegría se apodera de algunos automovilistas que cruzan las barreras haciendo sonar el cláxon porque por fin se libran del peaje, tras cuarenta ocho años de pagos religiosos por recorrer los 374 kilómetros que separan Tarragona y Alicante.