Los farmacéuticos advierten de los peligros de los «kit antirresaca»

El Colegio de Farmacéuticos de València advierte del peligro de la automedicación a la que invitan los conocidos como «kit antirresaca», a los que se recurre para afrontar la celebración de fiestas como Nochevieja.

En muchos casos incluyen productos de higiene y cosmética e, incluso, caramelos o chicles, pero «el problema viene cuando se introduce en estos kits medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina), el omeprazol, el ibuprofeno o el paracetamol para consumirlos tras haber ingerido grandes cantidades de alcohol y alimentos». Todos estos packs se describen como «originales y divertidos», pero «nada más lejos de la realidad», a juicio del Colegio de Farmacéuticos. Y es que, «productos sanitarios como apósitos para las rozaduras o bálsamos labiales se ofrecen para mantener una buena apariencia y salud, pero una vez se introducen los medicamentos, estos pueden suponer un gran riesgo para la población».

Los medicamentos introducidos no precisan receta médica para su dispensación en farmacias pero, aun así, desde el Colegio de Farmacéuticos se desaconseja su uso. «Dichos fármacos pueden interferir con los tratamientos crónicos que la persona tiene pautados, produciendo una interacción entre medicamentos que puede reducir los efectos de uno de ellos, potenciarlos o derivar en efectos negativos para el cuerpo».

Además, pueden producir alergias, en muchas ocasiones desconocidas anteriormente, sin olvidar el hecho de que el tomarlos bajo unas condiciones inadecuadas posibilita un uso inseguro e incorrecto de los medicamentos. «No por ser de venta libre, determinados medicamentos pueden consumirse sin ningún criterio», advierten. Por ejemplo, cuando se come demasiado el cuerpo contrarresta el exceso con un incremento del ácido producido por el estómago. En este caso, aunque el organismo aumente los niveles de ácido provocando, en ocasiones, molestias como acidez, ingerir un fármaco para evitar estas pequeñas molestias puede implicar la ralentización de la digestión. Actualmente, la sociedad está experimentando una disminución de los niveles de tolerancia que derivan en el miedo a enfermar, lo que genera unas expectativas muy altas de sentirse bien en todo momento. Por ello, el MICOF recomienda minimizar al máximo esta práctica porque, aunque los fármacos son seguros, no debe abusarse de ellos. En muchas ocasiones, la elección del medicamento no es la apropiada y, pensando que va a producir un efecto positivo, puede empeorar el estado de salud. Así, los especialistas insisten en que «lo más peligroso de estos kits es la necesidad de introducirlos dentro de los eventos de reunión con familiares y amigos».