Compromís pacta con Sánchez un calendario de la financiación en 2020

Los tiras y afloja entre Compromís y PSOE cristalizaron ayer en un documento de nueve puntos que recoge las principales condiciones de la coalición valencianista para dar su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura del próximo domingo.



Lejos de las dificultades experimentadas en julio, cuando ambas fuerzas fueron incapaces de entenderse en un contexto mucho más adverso, esta vez el acuerdo se allanó rápidamente, tan solo dos días después de presentarse el programa de la nueva alianza progresita, cuando los socialistas aceptaron el compromiso de presentar, en un plazo de ocho meses, la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica «justo y constitucional para los valencianos», a través de una hoja de ruta detallada que debería acotar las fases previstas para su puesta en marcha.





Más celo con las obras del puerto

Acento en la agenda valenciana

Hasta que se produzca la reforma, el acuerdo estipula un mecanismo de compensación que debería garantizar a la Generalitat, vía Presupuestos Generales del Estado, la prestación de los servicios públicos al mismo nivel de gasto (arreglo a población) que el resto de autonomías, lo que significaría un incremento de los recursos en las arcas del Consell respecto a los frustrados presupuestos de 2019 que naufragaron en el Congreso. Con estas dos demandas atendidas se neutralizan los últimos escollos pendientes de salvar en las conversaciones a dos bandas, después de que Compromís apreciara una excesiva falta de concreción en la propuesta inicial del PSOE.Aunque se trata de un avance, el texto -pendiente de rubricarse de forma oficial - mantiene lo que Sánchez ya anunció en campaña: que el modelo de la financiación se reformará «a lo largo de esta legislatura», evidenciando el nivel embrionario en el que se encuentra el anuncio. En cualquier caso, en Compromís esperan «avances muy significativos» en 2020 tras el diálogo mantenido con el equipo negociador socialista, compuesto por Rafael Simancas y Adriana Lastra. El acuerdo reconoce que el actual modelo de financiación «ha resultado especialmente lesivo para la C. Valenciana».El documento consensuado incorpora una mención a la polémica ampliación norte del puerto de València, una actuación no compartida por Compromís que ha sido fuente de controversia entre el Ejecutivo Central en funciones y los socios de gobierno en el Consell. Según la hoja de ruta, ambas Administraciones se comprometen a «trabajar conjuntamente para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental».En ese sentido, el texto acaricia la realización de una evaluación de impacto ambiental específica previa a las obras, solicitada al Ministerio de Fomento tanto por la conselleria de Transicición Ecológica como por el Ayuntamiento de València. La Autoridad Portuaria no ve necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al defender que sigue vigente el proyecto aprobado en 2007, pese a las importantes modificaciones introducidas. Fomento ya abrió la puerta a la posibilidad de la nueva DIA.En virtud del pacto, los presupuestos del Estado mantendrán la cláusula de las inversiones prevista en el Estatut de acuerdo al peso territorial, como ya quedó patente en las cuentas diseñadas por el PSOE que fueron tumbados en el Congreso en 2019. De igual forma, el Gobierno se compromete a activar una comisión donde los tres niveles de la administración (Estado, comunidades autonómicas y ayuntamientos) fijen las prioridades a la hora de decidir qué inversiones se deben acometer en el territorio valenciano, con tres actuaciones preferentes encima de la mesa: las infraestructuras ferroviarias vinculadas a la red de cercanías (especialmente en Castelló), la conexión del aeropuerto de l'Altet con Elx y Alicante y el túnel pasante de València.Compromís también reclamaba más concreción en la promesa de cumplir con la ley de dependencia, que obliga al Estado a financiar el 50 % del coste (ahora sólo asume el 18 %), aunque finalmente la redacción mantiene la materialización paulatina de esta exigencia «a lo largo de la legislatura». Otro punto asumido por el PSOE es la activación de los fondos para la atención sanitaria de los turistas desplazados.Satisfacción y orgullo. Estos fueron los dos sustantivos empleados ayer por el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, para valorar el clima con el que la coalición naranja ha acogido el primer acuerdo de la democracia alcanzado por una formación valencianista para la gobernabilidad del Estado, después de que en julio la coalición optara por la abstención. El portavoz hizo hincapié en la inclusión de una agenda valenciana en la hoja de ruta del previsible nuevo Gobierno «que no hubiera estado presente si Compromís no hubiera estado en el Congreso».En esa línea, el acuerdo sellado incluye el compromiso de que los convenios de importación de productos agrícolas con países terceros cuenten con estudios de impacto sobre la agricultura valenciana y que garanticen el cumplimiento de la normativa europea. Además, se recogen compensaciones por las pérdidas en el sector citrícola y la garantía de ofrecer financiación suficiente para atajar la plaga de la Xylella, junto a la demanda de un reconocimiento específico en la nueva Política Agraria Común (PAC) de la singularidad agraria mediterránea.En materia de infraestructuras, el Gobierno promete acabar «a la mayor brevedad» las obras iniciadas en el colector oeste de la Albufera, así como a proteger dicho parque y reparar la Balsa de San Diego, en Alicante. Una vez la AP-7 ha pasado a ser gratuita, se incorporan una serie de medidas compensatorias como el impulso de los enlaces y nuevos para mejorar la vertebración con el territorio y la adecuada circulación.Por último, el Gobierno mantiene el compromiso ya recogido en los presupuestos de 2019 de asumir la deuda de 370 millones de euros del Consorcio Valencia 2007 con el ICO por las obras de la America's Cup. El documento incluye 23 millones en costes de reposición ante la Autoridad Portuaria.